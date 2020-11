La «redonda» está feliz: volvió el Fútbol 5

En el marco de las nuevas actividades habilitadas por la Comisión de Emergencia Sanitaria se autorizó esta semana el regreso, protocolo mediante, del Fútbol 5. Así las cosas, diversos complejos privados y clubes locales, comenzaron a ofrecer sus instalaciones. «Como hemos hecho con todas las actividades deportivas autorizadas, vamos a ir monitoreando la situación. Esto es día a día», sostuvo el Dr. Javier Di Giano, secretario de gobierno municipal. En ese marco, FM Alpha visitó las instalaciones del club El Taladro -Moreno y Pueyrredón-, donde Abel, encargado de otorgar los correspondientes turnos, explicó que «ya desde el primer día hubo reservas y pedidos de turnos. Se ve que había muchas ganas de volver a jugar», afirmó. Abel explicó que «cada turno es de una hora. El partido es de 5 contra 5, sin suplentes y ni bien finalizan deben abandonar la sede porque no se permite el tercer tiempo. O sea que no se pueden quedar. Luego se sanitiza la pelota y los arcos. Una vez despejada la cancha ingresan los del siguiente turno. Y no se permite público mirando los partidos». El encargado explicó que «cada jugador debe traerse su botella de agua si lo desea. Y el baño es sólo para el uso sanitario. No se utilizan las duchas ni el resto de las instalaciones».

