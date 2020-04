Liga de Fútbol: Gran trabajo estadístico con las inferiores

Lo realizó el Licenciado en Comunicación y Planificación Institucional Gastón Rodríguez. El actual secretario administrativo de la Liga de Fútbol de Las Flores se lo presentará a los clubes cuando vuelva la actividad en la sede de Sarmiento y Cisneros. Ferrocarril Roca, Juventud Unida y El Taladro son los equipos de mayor cantidad de futbolistas en sus canteras. El Hollín y Atlético también suman buenos números en sus divisiones menores.

Por Flavio Iacomini

Después del cierre del libro de pases 2020, en tiempo de cuarentena por el Coronavirus, el secretario rentado de la Liga de Fútbol de Las Flores se sentó en el living de su casa y terminó un trabajo más que interesante. Realizó una estratificación y relevamiento que le dará a cada uno de los clubes afiliados mayores datos para saber donde están parados para afrontar un año que ya de por si por la pandemia y el confinamiento aparece más que complicado.

No obstante, siempre sin poder abstraerse de la dura realidad que marca de sobremanera este presente, con este trabajo, cada uno de los clubes podrá conocer la cantidad de futbolistas que tienen en sus canteras antes de comenzar la actividad oficial. Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, son las divisiones que dan garantía de continuidad de cara al futuro.

Además, en el relevamiento, hecho en tablas estadísticas, también cuenta el número de jugadores que emigraron y los que se sumaron a cada uno de los planteles.

Amparados en el buen trabajo de sus Escuelitas de Futbol, la antesala de los clubes antes de los primeros fichajes en el fútbol oficial, Ferrocarril Roca, Juventud Unida y El Taladro, son los clubes que mayor cantidad de pibes tienen fichados en sus planteles.

Ferrocarril Roca con 36 jugadores en Sub 13, 47 en Sub 15 y 47 en Sub 17 es el club que suma 125 futbolistas y es el de mayor número. Juventud Unida y El Taladro comparten la tabla con 114 jugadores cada uno. Los albirrojos tienen 46 en la divisional menor, 37 en la Sub 15 y 31 en la Sub 17. Los verdes se destacan en Sub 13 donde cuentan con 50 futbolistas de edad menor. En Sub 15 su plantel es de 34 jugadores y el de Sub 17 suma 30 en su plantilla.

El Hollín con un total de 88 jugadores de las tres divisiones, los concentra de esta manera: 20 en Sub 13, 30 en sub 15 y 38 en Sub 17. Lo sigue de cerca en cantidad de fichajes Atlético las Flores, que con su Escuelita Rojo y Negro a dotado al club de un número significativo de pibes. El club de Avenida Rivadavia cuenta con 30 chicos en Sub 13, 14 en Sub 15 y 39 en Sub 17 lo que da una suma de 83 futbolistas fichados para jugar en el fútbol oficial.

A los anteriormente cinco clubes mencionados, le siguen en número de futbolistas inscriptos los planteles de Barrio Traut con cincuenta y cuatro fichajes. Los amarillos cuentan con 15 pibes en Sub 13, 24 en Sub 15 y en Sub 17 suma 15 anotados.

Juventud Deportiva en total cuenta con solo 8 jugadores en Sub 13, tiene 21 en Sub 17 y 24 en Sub 17 lo que da un total de 53 futbolistas en sus tres divisionales.

La Asociación Civil El Potrero, quien se afilió recién este año a la Liga de Fútbol, es la institución que tiene la menor cantidad de registros aunque todavía tiene posibilidades para seguir sumando. Esta novel institución, por una extensión de apertura del libro de pases para este club, puede seguir inscribiendo jugadores.

El Potrero hasta ahora suma 12 jugadores en Sub 13, 7 en Sub 15 y 5 en sub 17, un total de 24.

Con estos números en la mano, merced al gran trabajo del secretario Gastón Rodríguez, los clubes locales tendrán la posibilidad de saber la manera y en que divisional deberán reforzar cuando, si se logra superar la pandemia, la actividad volviese a la normalidad.