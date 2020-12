Llegó el taxi aéreo: para dos personas y sin piloto

El fabricante de drones EHang realizó el primer vuelo de su vehículo eléctrico y autónomo por los cielos de Seúl, Corea del Sur. La firma logró realizar el trayecto durante un evento privado que tuvo la autorización especial de la agencia gubernamental para realizar este viaje por el espacio aéreo de la capital coreana. El objetivo de EHang es ampliar las pruebas y demostraciones de su taxi aéreo en otras ciudades de Corea del Sur, un país que prevé contar con este tipo de transportes entre 2023 y 2025. Conocidos en la jerga como VTOL (Vehicle Take Off and Landing), una tecnología empleada en elámbito militar y que ahora planea extenderse en la aviación comercial. El modelo tiene una capacidad para dos pasajeros, no requiere de un piloto a bordo y está equipado con ocho hélices que le permiten alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. con un tamaño de 1,7 metros de altura y 5,6 metros de ancho, tiene un carga útil de 220 kilos. (fuente: Diario 26)

