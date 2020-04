Marcelo Felice: «Llevamos comida y una palabra de esperanza”

En esta mañana de jueves desde FM Alpha nos comunicamos con Marcelo Felice, referente de la Iglesia Evangélica AIEM. En estos tiempos donde no se pueden realizar reuniones, ayudan a los sectores más vulnerables, repartiendo más de 200 viandas de comida. Parte del total de las viandas realizadas, también las reparten desde la iglesia católica de nuestra ciudad.

Sobre la situación actual que observa desde su lugar, indicó “hay mucha gente que no está acostumbrada a recibir ayuda pero que en estos tiempos no pueden trabajar y sus hijos tienen que comer”. “Esta idea nació gracias a la idea de Aldo Valente, dueño de Carnicería Doble A. Nosotros, una vez por semana, entregábamos bolsones con alimentos no perecederos a algunas familias. Aldo se comunicó conmigo con la idea de hacer viandas calientes. Gracias a Dios él me comentó esto para hacer una cien viandas, mucha gente se sumo. De cien que pensábamos hacer, terminamos haciendo 200 viandas y él cocino otras 400. Aldo es el encargado de la cocina y tiene mucha gente que colabora, estamos re contentos”, informó sobre el accionar solidario.

Continuando con los detalles, agregó “lo bueno es que podemos llegar a mucha gente, no solo a quienes nos conocen. Lo que empezó Segundo Contreras lo seguimos nosotros, con mi esposa y hoy llegamos con un plato caliente y una palabra de aliento a muchos vecinos, porque al estar aislado, solo, la cabeza empieza a pensar. Nosotros no entramos en ninguna casa, pero desde afuera nos quedamos un ratito hablando. Siempre con todas las medidas de seguridad, alcohol, barbijos, guantes. Llevamos comida y una palabra de esperanza”.

“Hay mucha gente que agradecer porque muchos se acercan a la iglesia a traer algún alimento. Los comerciantes nos regalan productos o nos dejan al costo. Otras personas se acercan con un paquete de fideos, a veces con vergüenza. Hoy un paquete de fideos marca la diferencia”, expresó Marcelo.

En esta acción trabajan en total unas 20 personas entre cocción y reparto. “No estamos todos juntos; nadie cobra nada. Lo hacen de corazón. Le agradezco a Dios y a toda la gente que colabora para hacer más de 400 viandas los lunes, miércoles y viernes”; comentó. Entre los vecinos que están colaborando con la cocina y el reparto, según nos informaron se encuentran Homero, Juliana, Julian, Martin, Aldo, Fiamma, Melina, Rocío, Karen, Leo, Nelson, Fabián, Luciano, Francisco, Valentín, Mauricio, Santiago, Emilio, Julio y Horacio.