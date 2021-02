María A. De Felipe: “No es la solución levantar un perro de la calle y dejarlo en los caniles 10 años”

En la mañana del periodístico, conversamos con la coordinadora del área de cuidado animal, realidad histórica donde se ha intentado bajar la población canina en la vía pública, y no ha podido llevarse a cabo, tanto por conciencia social, como un efectivo plan municipal que ordene esta cuestión de salud pública.

“Más allá del cargo somos un equipo de trabajo, somos seis en el área, estamos con la campaña de vacunación a pleno. Antes se hacía en enero pero esta vez la postergamos un poco más. Durante el año trabajamos en castraciones, la demanda es importante y eso es bueno porque la gente toma conciencia para que la población canina no crezca….” Fue el primer párrafo acotado por De Felipe. Sobre el albergue canino,..“ El albergue, lo ideal sería tener un solo lugar porque hay perros que pasan mucho tiempo encerrados y no es la solución levantar un perro de la calle y dejarlo en los caniles 10 años. La solución es concientizar a la gente. Mucha gente que ha tenido problemas con los perros son los que tienen dueño. Los perros se van acumulando y se hacen una “banda” que terminan a veces causando unos accidentes. ..” sobre la concientización colegial, decía: “El año pasado no pudimos hacer mucho en las escuelas, vamos a ver si este año podemos retomarlo. Hay muchos colaboradores y voluntarios que nos dan una mano. Durante la semana hay voluntarios que ayudan a traer los perritos de la calle. También algún perrito herido al cual hacemos las curaciones hasta que el dueño aparece. Tenemos que trabajar en conjunto con una metodología de trabajo. El perro en la calle hoy es un problema. Hay opiniones encontradas. Perros en la calle sí y perros en la calle no…” por otro lado acotaba: “Plan de Cuidado Animal, los perritos de la plaza no se han podido levantar ya que estamos en esa disyuntiva. Mucha gente piensa que la perrera municipal es lo peor que hay. Hoy los perros tienen comida, techo, etc.. No es como la gente piensa que todos van a morir al albergue. Siempre va a ser mejor un perro que va a estar seguro antes que una persona corra riesgo. Hoy estamos tratando de ver cómo podemos hacer para solucionar un tema, que de por sí es muy complejo. Nosotros tenemos un celular para denuncias o comentarios. Recibimos muchos mensajes y llamados para consultas…” sobre la cantidad de castraciones que se realizan por mes y las que se deberían, para disminuir la población canina callejera: “Por mes estamos entre las 100 y 110 castraciones. Con la idea clara de aumentar el número. Lo que se necesita son unas 150 o 160 personas por mes. Hoy tenemos dos camillas en la sala de cirugía. Nos afectó mucho el tema coronavirus porque hubo voluntarios y hasta nosotros que tuvimos que estar aislados. Ahora con tres profesionales podemos trabajar bien con las dos camillas…”

AUDIO ENTREVISTA COMPLETA

