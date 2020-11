Mariano de la Vega: El destete a tiempo porque la vaca siempre prioriza el ternero

En una amena conversación vía Whatsapp sobre distintos temas, priorizando la ganadería ante la consideración del suelo que tenemos en esta Cuenca del Salado, Mariano se refirió al formato adoptado en el cuadro de la pandemia.

“La pandemia afectó muchísimo nuestra actividad, tuvimos que trabajar desde nuestra casa, en la oficina tuvimos que hacer turnos de trabajo, ya no se pudo entender en forma directa, en caso de “pro huerta” hubo que reorganizar..” comenzaba diciendo el titular del INTA Las Flores. “

También se optimizó porque ese iniciaba la siembra de ganadería, es decir pasturas, verdeos, cuando se inicio la campaña del trigo también, se consulto a todo lo que tiene el INTA en su página web, dentro de lo que pudimos fuimos organizándonos en reuniones, tomamos respuestas concretas y reales para el productor.. “ por otro lado dijo que, “los programas de INTA para promocionar la ganadería dentro del uso de la tierra bajo el programa.. “Cambio Rural” trata de llevar adelante los programas de acción Adaptativas de ensayos, sumados a las experiencia de otras estaciones experimentales, ensayos desde mi presencia y han sido plasmado en acciones directas que nos ayuda a mejorar la producción…..” Nosotros tenemos un nivel de Producción en toda la cuenca del salado, relativamente bajo de carne, pasto natural que debemos conservarlo, pero es difícil por los cambio climáticos, el avance de la agricultura ha cobrado un especial protagonismo, hubo gran explosión con cultivos como la soja, en suelos que no están preparado para eso, hubo una gran explosión de la soja, y la ganadería tuvo que retraerse, tuvimos algunos intercambios con instituciones y productores, porque no teníamos medido la cantidad de hectáreas agrícolas del partido, no había medidos los suelos y todo información de cuenca del Salado el porcentaje de la agricultura 350.000 hectáreas cosecha gruesa Maíz , Girasol. Y en esto no supera las 35000 hectáreas, el resto son aptos para cría o para recría y eventualmente, el engorde para comercializar a través del programa “cambio rural” son producto de la investigación de muchos años… Para que el productor tenga una mejora en la producción que significa hasta un 50% más…” sobre el crecimiento de la cantidad de cabezas de ganado que se sumaron en los últimos tiempos, explicó: Tuvimos haciendo un relevamiento con los partidos de la cuenca el número de cabezas pensamos que iba a ser menor de lo que habitualmente se tenía en cuenta en esta superficie, por lo que dije antes, el avance de la agricultura, hay tierras que se usaron para esto. Hubo está explosión de la agricultura nos encontramos con una novedad no hubo grandes cambios en las cantidades de cabezas, de vientres, por supuesto de producto de esas vacas, terneros terneras, vaquillonas, vientres todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva, .. la producción aumento a nivel no deseado en nivel por hectáreas por la tecnología empleada en promedio de los campos, ejemplo; un campo de cría debería producir promedio entre 110 a 130 kilos por hectáreas de carne, y el INTA ha llevado por manejo del pastizal a unos 150/160 kilos de carne…o manejo racionalizado , de bajo impacto y bajo costo…..”

Finalizando la entrevista manifestaba sobre la proteína del ternero que necesita para poder crecer, también se refirió a la alimentación al pie de la madre, pues tiene un requerimiento muy elevado cuando el ternero no destetó, diciendo que se logra mejor cantidad de carne cuando hay una suplementación cuando está en plena crianza, cuando ese animal se retira del vientre, se puede manejar de distinta manera el forraje. Por eso es importante manejar el destete, en la época adecuada, porque siempre la vaca prioriza el ternero con los fines de que sea un mal, pero con buenas características. A costa de sus reservas inclusive, pero al perder estado corporal, no tiene los ciclos normales para el siguiente servicio de primavera.

