Mariano Meliante: «Estas políticas siguen empobreciendo el país»

Mariano Meliante, presidente de la Sociedad Rural de Las Flores estuvo esta mañana en comunicación con la radio ya que ayer se realizó una asamblea por el aumento en las retenciones que se anunciaron el último fin de semana.

Junto a los integrantes de la Sociedad Rural, estuvieron presentes Carlos Cattorini, presidente de la Liga de Comercio y Javier Cabrera Delegado de UATRE Las Flores.

«Las retenciones afectan al municipio de manera integral porque es plata que se va y no vuelve. Es una medida que no ha tenido resultados en 18 años que está. Nunca ha habido cambios porque cuando se fue Cristina el país estaba muy similar a como lo dejó Macri», opinó Meliante para agregar a continuación «este gobierno, en todos estos años se llevó noventa mil millones de dólares y ha vuelto poco y nada. Es una medida lastimosa para el pueblo». También contó que el jueves tendrán una reunión con CARBAP, para ver qué medidas tomar.

«Hay gente que cree que Macri nos favoreció pero en el gobierno de Cristina perdimos muchos pequeños productores. Hablan de pequeños y medianos, pero son lo que ellos destruyeron y lo seguirán haciendo; porque estas políticas llevan a eso», sostuvo.

Continuando la entrevista, indicó «en lo que nos perjudica a todos, estamos juntos. Pero si recorremos los campos vemos que no hay alambrados nuevos o que se trabaja con máquinas viejas. En otros países eso no pasa». «Acá siguen con este discurso del hambre. Yo no digo que no haya gente que la está pasando mal, pero es un discurso para engañar la gente. En Las Flores hay chicos que tienen problemas de alimentación pero muchas veces es por incapacidad de los padres. En el campo muchos no pueden avanzar por falta de empleados; hay una falta de educación muy grande», remarcó convencido de que «sacándole plata a quien más produce es seguir empobreciendo el país».