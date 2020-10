Meliante Pte. Soc. Rural: “El maíz es una de las siembras que mejor le hace a la tierra”

Siembra, lluvias, caminos y temas a nivel nacional son los que se tocaron en el programa conducido por Ernesto “chino” Varela. El presidente que agrupa a gran parte de los ruralistas dio un pantallazo sobre diversos temas, inclusive delicados de actualidad nacional.

Las Flores estaba dividida hacia el norte tenía un régimen que se había organizado un poco y Las Flores para el lado de Azul, la zona de Pardo venia muy complicado, se paso un poquito pero con estas temperaturas ya estamos bien, igual vino bien, por lo menos con humedad se va a poder sembrar soja o girasol, se retraso un poco la siembra, nada que no suceda todos los años, es parte del trabajo, contentos con la lluvia, y con respecto a ganadería venia complicado el pasto, así que vino muy bien.

Con respecto a las retenciones: -“Quizás algún cultivo se va a sembrar más o menos, por ejemplo el maíz, cuando nos dieron horizonte de bajas retenciones se sembró mucho mas y eso es un volumen muy importante de dinero, de transporte de inversión, ya que el volumen del maíz por hectárea es mucho mayor que otro cultivo, con esta perceptiva de no saber qué pasa con las retenciones o las retenciones que ya están en el valor que están, la verdad que es un puesto que claramente nos está sacando todo el capital que tenemos, la gran mayoría para que podamos invertir así que se siembra pero la verdad que el entusiasmo no está y cultivos más caros no se siembran porque nadie se anima a hacer semejante inversión porque la rentabilidad es nula, es una lástima porque el maíz es una de las siembras que mejor le hace a la tierra, pero es muy complicada la venta y el precio.”-

Con respecto a los caminos: -“El mantenimiento se ha mejorado bastante, hay que reconocer que el trabajo es mucho mejor, el tema alcantarillas hay que ver si se están cambiando o no, pero con el mantenimiento general de los caminos están haciendo un buen trabajo, obvio habrá algún caso de un camino poco transitado que tal vez no esté en constante mantenimiento pero en ese caso siempre decimos que los productores hablen con nosotros y así hablamos con el Ejecutivo y tratamos de ver o buscar una fecha para arreglar el camino.”-

Relación con el Ejecutivo: -“Tenemos bastante comunicación, hemos pedido cámaras de seguridad en la periferia de la ciudad, para que por si sale algún vehículo en horarios tipo 11 de la noche o 2 de la mañana para el lado del campo, que la policía sepa que vehículos salieron, para mayor seguridad, ya pusieron 2 cámaras, la idea es que pongan 4/5 más, se está avanzando. También hace un tiempo con la otra administración habíamos pedido la ampliación de la patrulla rural en el predio barrial de La Sociedad Rural, y ahora con la administración de Gelené nos dieron los planos, nosotros los probamos para ampliar la patrulla, porque quedo una muy chica para la cantidad de policías que hay. “-

Campaña de la aftosa 2020: -“Las Flores es un ejemplo de cómo funciona, el trabajo es excelente, y nuestros productores siempre responden, claramente se vacunan en su totalidad, y nunca hemos tenido problemas.”-

Sobre los usurpadores de terrenos: -“Lo que decimos es que la gente tiene derecho a sus tierras, como lo dice la constitución, si vos no tenés tu casa, vos no podes sacarle el terreno a otra persona, claramente si no se cuida la propiedad privada que es un principio fundamental. La propiedad privada es privada y no se discute, por otro lado si hay que darle una casa a las personas que sea por otro sistema, pero las propiedades privadas no se tocan.-“

Para escuchar la nota entera, dale play:

Comparte esto: Tweet