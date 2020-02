Mensaje de Josefina a Braian

Hoy en un día tan triste se me viene el recuerdo de la primera vez que nos cruzamos. Te pedí una foto y me saludaste con un «hola Jose» sos la saltadora no? Ahi entendi que aunque ya eras «BRAIAN TOLEDO» la humildad te hacia aún mas grande.

Ser de la misma provincia nos llevó a encontrarnos en muchos torneos y crear una amistad… También a peleas cuando yo creía no poder mas y ahi estabas vos con esa motivación que te llevó tan lejos como la vida te lo permitió! Ojala me guardes en un lugarcito de tu corazón como yo a vos en el mio!

AL INFINITO amigo mio! Te voy a extrañar.

Josefina Loyza.