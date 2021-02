Miguel Polito presenta “Bailes y Orquestas de los ‘70 al 2000”: “Es parte de escribir nuestra historia”

En 2012 empecé con una página web donde empecé a buscar material con fotos y grabaciones. Lo que más conseguí lo publiqué en 2014. En 2017 ya tenía prácticamente el trabajo pero me faltaba cerrarlo. Hubo un impasse y el año pasado pudimos finalizarlo. Me gusta como quedó…!

Fui pidiendo material a quienes podía. José Luis Díaz fue quien más me acompañó. Luego, de manera individual fui consiguiendo más fotos. El municipio se hizo cargo de la edición. Todos quienes están en el libro tendrán su ejemplar. Eduardo Dubor fue el encargado de dejar prolijas las fotos.

Tengo la sensación de que pudo quedar gente o grupos afuera. Algunos grupos como Aries o Burbuja no pude conseguir fotos. Es lo que pudimos conseguir. Yo sabía que era muy difícil conseguir lo que ya no habíamos conseguido. En 20 o 30 años es posible que se vuelvan a buscar fotos. Por ahí hay gente que pueda revolver y obtener más fotos o historias. Esto es parte de escribir nuestra historia. A medida que iba investigando iba descubriendo todo. Al conocer a la mayoría era más fácil contactarlos. Pero en esa época uno mucho no pensaba en sacar fotos. En un momento me proecupé porque había perdido en la web algo de material. Pero lo pudimos recuperar. Tengo que mencionar también a grupos de rock como Botellas Vacías o Vantprash que también tienen lo suyo Por ahí podríamos hacer algo con ese estilo de música. Material tenemos bastante. Seguramente hablaremos con algunos de ellos.

El libro se presentará este jueves 18 a las 20hs. en el Patio de Cultura.

ENTREVISTA COMPLETA

