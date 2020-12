Miguel Polito, sobre la vuelta del Coro Polifónico: «Es una sensación especial volver a actuar»

El director del Coro Polifónico Municipal habló este miércoles con Marcelo Núñez en la mañana de la 91.5Mhz. y se refirió a la actuación de este domingo en el patio principal de la Secretaría de Cultura. «Terminar el 2020 de este modo, reencontrándonos y poder compartir una actuación en vivo es algo que nos pone muy contentos», afirmó Polito. Más adelante, el director de nuestro Coro reconoció que «actuar al aire libre no es lo mejor para un Coro pero hoy eso no importa tanto. Lo mejor será por fin vernos, protocolo mediante y poder actuar para el público». Polito contó que «durante este tiempo de pandemia nos hemos conectado virtualmente y obviamente casi no hubo oportunidad de ensayo con todos los integrantes del Coro. La pandemia nos tuvo encerrados mucho tiempo. Apenas en febrero y los primeros días de marzo pudimos ensayar, hasta que comenzó la cuarentena». Sobre el repertorio, Polito señaló que «el repertorio será variado y popular. Aclaro que, por distintas cuestiones, no estará el Coro completo porque hay integrantes que no han podido ensayar pero igual estarán el domingo acompañando». Como se confirmó en el día de ayer, la actuación del Coro Polifónico será al aire libre en el patio principal de Cultura. Quienes deseen asistir -la entrada será libre y gratuita- deberán anotarse a través de la web. «A quienes se dificulten que se acerquen a casa o nos contacten y les explicaremos el sistema de inscripción», finalizó Polito.

