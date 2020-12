Música: Barbie Pascual presentó «Alma de hoja»

Desde este viernes se puede encontrar en todas las plataformas digitales lo nuevo de la cantante radicada en nuestra ciudad. Se trata de «Alma de hoja». En charla con Marcelo Núñez para la mañana de la 91.5Mhz, Barbie contó que «es una canción que tuvo un montón de amor durante su proceso. Tiene muchas versiones pero ninguna había sido grabada. Esta que presentamos hoy es la que al final quedó y me encanta porque tiene un lindísimo acompañamiento musical». La cantante explicó que «conté con la colaboración de Juan Martín Medina (flauta traversa), Paco Arancibia (bajo) y Germán Gómez (percusión). Se terminó de grabar y mezclar hace muy poquito y espero que la gente la disfrute a través de las plataformas como Spotify o You Tube». Barbie contó que «este año, al igual que todos, fue muy duro. En lo musical no pudimos hacer nada en vivo y personalmente las actuaciones vía streaming mucho no me atraen por eso no hice ninguna durante esta pandemia». La cantante adelantó que «por ahí hacemos algo en el patio de Cultura, ahora que se pueden hacer eventos al aire libre con protocolo. Pero eso se verá». Para disfrutar de «Alma de hoja», les ofrecemos el link correspondiente para You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=MSgIX3_k7tI

