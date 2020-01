Natalia Lattour sobre el Coronavirus: «Para preocuparse debe haber un antecedente de viaje»

A nivel mundial, es preocupante el Coronavirus. En China ya se confirmaron que son 213 los muertos y casi nueve mil infectados. Además ya hay países en los cuales el virus se propagó, en donde se cancelaron vuelos con dirección al país asiático y arribos provenientes de ese sector, y en donde las máximas autoridades le indicaron a sus habitantes que no salgan de sus ciudades por temor a contagiarse. En Pergamino, ayer se activó un protocolo por un caso sospechoso, luego de que una asiática ingresara a un centro de salud con síntomas similares al de esta epidemia. Hoy hablamos con la Médica Infectóloga Natalia Lattour, quien brindó más detalles a modo de prevención.

«La región sanitaria Nº 4 tendría una reunión esta mañana para dar información oficial sobre el caso. Se sabe que ingresó al Hospital una mujer china que había viajado a una ciudad asiática semanas atrás, con síntomas similares. Pero también podría ser una influenza o gripe», declaró la profesional.

Explicando detalles de la epidemia, manifestó «en los últimos años ha habido brotes de Coronavirus en otros países. Esto paso porque es un virus que no conocemos. Y no sabemos exactamente cómo se transmite, aunque se sospecha que es por la respiración. Por eso se usa el barbijo a modo de prevención. Aprendemos de los casos que van surgiendo. Tampoco sabemos cómo se dio el primer caso, creemos que lo contagio un animal». «Sí conocemos las medidas para instalar, una vez que encontramos un caso. Igualmente no podemos dejar de lado los brotes que ya están en el país como el Sarampión o el Dengue. Hoy en día tenemos prioridades», agregó.

En cuanto a la posibilidad de que haya casos en nuestra ciudad, expresó «tiene que haber un antecedente de viaje a Wuhan. No podemos estigmatizar a las personas chinas». «Los síntomas son fiebre, resfriado común o neumonía. Enseguida se les colocara un barbijo y se internara a la persona hasta que se confirme o no el virus. Pero siempre tiene que haber un antecedente de viaje», concluyó.