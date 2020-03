Nazareno Polito desde Madrid: «El enemigo está enfrente pero no lo ves»

Nazareno Polito es un florense que se radicó en Madrid, desde hace un año. Hoy, desde FM Alpha dialogamos con él para que nos contara en primera persona lo que se está viviendo en España, uno de los países con más casos confirmados de Coronavirus.

“No anda nadie en la calle. Es una ciudad desierta. Yo antes salía y estaba lleno de gente, ahora no se puede salir. Sólo para ir al super, a una estación de servicio o al hospital. Si te para la policía te lleva a tu domicilio. Parece una ciudad de guerra. Está enfrente el enemigo pero no lo ves. El virus no distingue ni territorio ni bandera política”, manifestó Nazareno.

También detalló cómo es ir a hacer compras. “Ayer quise salir al supermercado pero tenía mercaderías, así que no fui. Una vecina me contó que un comercio había cerrado el fin de semana para llenar de mercaderías. La mayoría de las personas se habían llevado fideos, arroz, agua mineral, papel higiénico, productos enlatados. Y en farmacias, barbijos y alcohol en gel. Las personas pueden llevarse todo, pero tienen que pensar en la persona que tienen al lado. Si no dejan cosas para las otras personas el riesgo es el mismo”, sostuvo.

En cuanto a las medidas que están llevando adelante desde el gobierno y la realidad que viven en los centros de salud, declaró “el gobierno estaba alerta por saber lo que pasaba en Italia. Ahora los médicos están llenos de trabajo. No dan abasto. Se piden ambulancias, enfermeros, médicos, médicos jubilados. Está todo desbordado”, concluyó el florense.