«No hay que estigmatizar a este deporte»

Leo Municoy, como jugador de Las Flores Rugby opinó sobre la estigmatización que se está haciendo en cuanto al deporte, luego del asesinato en Villa Gesell, donde diez rugbiers mataron a un chico a golpes.

Ante esto, declaró «la estigmatización es un grave problema de la sociedad. Hoy le toca al rugby pero antes le toco a los chicos que usaban gorra, o a los que viven en villas. Estigmatizar siempre está mal».

«Con respecto al rugby me duele mucho, por el prejuicio. El rugby no tiene nada que ver con pegarle entre diez a una persona. Ningún deporte es así, ni siquiera los más violentos, por así decirlo. Este fue un crimen inhumano. El rugby, en sus normas, son quince contra quince. Después todo se arregla en un tercer tiempo. El rugby que yo defiendo no tiene nada que ver con que maten a un chico», remarcó Leo.

Al final de la entrevista, sostuvo «como jugador de rugby de Las Flores me apena lo sucedido. No hay que estigmatizar este deporte».