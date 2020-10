Noelia Cristanchi: “Yo hoy me pregunto cómo hago”

-“El 18 de octubre, justo el día de la madre, se cumplieron 10 años de lo ocurrido.”-, así comienza la entrevista Noelia, quien realiza un programa en esta emisora los días sábados después de las 19.30 hs.

A los 10 meses del hecho, el medio “Clarin” le realiza una entrevista, hoy ya paso una década y espera justicia.

-“Hasta el día de hoy, 10 años sin respuesta, como eran menores entraron por una puerta y salieron por otra, mis otros hijos escucharon por la tele que me dieron por fallecida, gracias a dios estoy acá, el embarazo siguió en curso, es algo que nadie entiende porque estuve con morfina y me operaron del estomago y el vaso.”-

-“Obviamente que tuve atención psicológica, he cambiado varias veces, porque al contar mi historia a los propios profesionales se les caían las lagrimas, lo que me dejo a mi ser fuerte, no solo Xiomara fue fallecida, sino también Samira murió por ese accidente a los 6 meses en incubadora.”-

-“¿Como hago? Mirando para adelante, poniendo todo de mí, mi anhelo más grande es tener un lugar de autoayuda, para ayudar a esas mamas que perdieron a un hijo.”-

-“Estoy acá en Las Flores desde el 2012, en ese momento yo no sabía para donde ir , me habían hablado de autoayuda pero yo no quería saber nada, en menos de un año, 2 hijas fallecidas, estaba enojada con la vida, hasta que sin querer por esas causas de la vida, vine para acá por un moto encuentro, y lo que sentí fue paz, empecé a recapacitar, todo lo que me ha pasado, el no darme cuenta , hasta que di un párate.”-

-“Las recuerdo todos los días de mi vida, las 24 hs. del dia, con Samira fue difícil porque nació en terapia intensiva, y yo estaba esperando que me digan que partió, porque estaba muy grave.”-

-“Me entregue a Dios, dejé que el haga todo, confié, en su momento estuve enojada con él, pero el día de hoy todos me conocen como la voz alegre, siempre hay que mirar hacia adelante, hacia atrás no, porque duele.”-

-“No hay dolor más grande que perder un hijo.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

A continuacion, la nota de Clarin:

Hace diez meses, Noelia Cristanchi (29) sufrió un accidente que le cambió la vida. Tenía un embarazo de diez semanas y volvía de hacer las compras junto a su hija de 9 años. En la entrada a Villa Tranquila, en Avellaneda, una camioneta 4×4 fuera de control atropelló a ambas y luego se estrelló contra un árbol. Los ocupantes y el conductor del vehículo, cuatro jóvenes que habían robado la camioneta poco antes, huyeron a pie. Noelia quedó internada y cuando salió de terapia intensiva, varios días después, se enteró que habían podido salvar su embarazo pero no a su hija de 9 años, que murió poco después de llegar al hospital Fiorito .

“En octubre se cumple un año de todo esto, pero dos de los que iban en la camioneta siguen prófugos. Se sabe quiénes son y muchos en el barrio saben dónde se esconden…, yo incluso le pase los datos y la patente del auto en el que se movían a la Policía, pero me dicen que sin una orden del juez no pueden hacer nada. Encima, aunque mucha gente vio todo, no hay un solo testigo que declare en la Justicia. En el barrio todos tienen miedo de hablar”, contó Leonor Zarza, la madre de Noelia.

Noelia recuerda vagamente la tarde del 18 de octubre de 2010 y el momento en el que comenzó todo. “Eran las siete o las ocho, y volvíamos con Xiomara de hacer unas compras en el supermercado para la cena. Al cruzar la calle, yo me di vuelta y vi la camioneta que se nos venía encima en zigzag. No recuerdo gritos ni nada, fue todo como un sueño”, contó la mujer.

“Después de eso, sólo recuerdo que había un barullo de gente. Gritaban: ‘¡la nena está mal, la nena está mal!’ , pero yo ni siquiera me acordaba de que iba con mi hija cuando me atropellaron”, contó Noelia, quien hace tres meses dio luz al bebé que llevaba en la panza, una nena que ahora tiene muchos problemas de salud como consecuencia del accidente que su madre sufrió aquel día.

Noelia quedó internada en el hospital Fiorito y pasó varios días prácticamente inconsciente . Tenía varias fracturas e incluso tuvieron que operarla por una grave lesión en el bazo. “Cuando se despertó, ella me preguntaba por Xiomi y yo le decía que estaba bien, que estaba en lo de una tía en La Plata, que no se preocupara. Hubo un momento en que, de tanto mentirle, hasta yo me empecé a creer que mi nieta se había salvado ”, contó Leonor, la madre de Noelia.

La camioneta que atropelló a Noelia y a su hija había sido robada minutos antes en la zona de Sarandí. Aparentemente, los ladrones intentaron entrar a la Villa Tranquila por avenida Roca, pero dieron la vuelta porque se toparon con un control policial.

A Noelia y Xiomara las atropellaron en la esquina de Montes de Oca y Vicente López, a sólo dos cuadras de donde vivían. Los cuatro jóvenes que varios testigos vieron bajar corriendo de la camioneta (hasta ahora, en la investigación que lleva la UFI 2 de Lomas de Zamora se habla de tres), salieron corriendo hacia el interior del barrio. “Uno es hijo de un vecino nuestro y a otro lo conocíamos. Son todos del barrio”, contó Leonor.

Como la familia tiene pocos recursos, fue el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (del Ministerio de Justicia de la Provincia) el que puso a su disposición a una abogada que lleva la causa.

La Policía ya detuvo a un adulto y a un menor, al que señalan como la persona que iba al volante de la camioneta robada y al que imputaron por el homicidio de Xiomara. “Todavía faltan dos, se han ido de Villa Tranquila pero a veces andan por ahí de noche. Igual mi hija ni siquiera puede prestarle atención a eso, ella perdió a una hija y ahora lo único que le importa es no perder a dos”, explica Leonor.

Es que, contra todo pronóstico, la bebé que Noelia llevaba en la panza cuando la atropellaron nació el 9 de mayo de este año y hasta hoy su estado es muy delicado. “Cuando me enteré por la ecografía que iba a ser una nena, le pedí a Xiomara que me hiciera llegar un nombre y se cumplió. Apenas salí de la clínica, vi pasar un coche con una calcomanía que decía Samira, y ahí decidí que le iba a poner así”, contó Noelia.

Comparte esto: Tweet