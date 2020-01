Novedades para el Desafío Río Pinto 2020

Desde La Cumbre, Córdoba, Ernesto Varela estuvo charlando con Carlos Ontivero, uno de los referentes del Club Amigos del Deporte, organizador de la competencia de mountain bike más grande de Sudamérica, el Desafío Río Pinto.

Haciendo un balance de lo que se vivió el año pasado, Ontivero indicó «siempre se arranca con susto porque entras a hacer números para la inscripción y realmente asusta. Más con la crisis económica y todos los problemas del país. Pasa que las inscripciones arrancan flojas y a lo último se alocan todos. Nos da la satisfacción de que la gente confía en el desafío».

En cuanto a la mirada internacional que tiene esta competencia, sostuvo «hemos logrado traer a Ibon Zugasti, que ha sido una buena apuesta. La difusión que tuvimos en Europa gracias a él nos sirvió mucho».

Párrafo aparte, como no podía ser de otra manera, también opinó sobre el doping y el importante control que se realiza dentro de la carrera. «Fue muy positivo. Muchas personas pensaron que no se haría, que era un simulacro. Pero se encontraron que hicimos un control de salud primero, donde nos basamos en reglamentos y nos asesoramos previamente. Luego se hace el antidoping donde dieron dos positivos. Se hizo todo legalmente, hablamos con ellos. Esas personas no pueden volver a participar en el desafío. Sólo tenemos control interno», informó el organizador.

Para el 2020, anunció que se vienen muchas cosas interesantes. «Las damas nos pidieron que se dividan las categorías como en los hombres. No hay diferencia de lo que cobran pero se implementara un nuevo sistema donde se dividen cada cinco años las categorías. También se lanzará una nueva categoría de bicicletas eléctricas y habrá una largada especial, dependiendo de los índices que hemos tenido años anteriores», manifestó a modo de conclusión.