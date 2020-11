Nuevos protocolos para eventos en la ciudad

Enriqueta Montórfano, Secretaria de Cultura, en dialogo con FM Alpha nos dio la noticia de que se van a poder realizar eventos en nuestra ciudad, y se espera la luz verde por parte del municipio.

“Estábamos esperando esto hace varias semanas, vamos a estar recibiendo este protocolo en la provincia que se adhiere a las nuevas actividades que se están habilitando, dentro de las cuales están: los eventos culturales al aire libre, hoy vamos a estar viendo como se va a adaptar el municipio a esta medida, el sector cultural ha sido uno de los más afectados.”

“Se trabajó mucho en la elaboración de este protocolo la idea es poder realizar actividades al aire libre y con un máximo de 100 personas, son eventos que cambian y nos son a lo que estábamos acostumbrados.”

“Hemos hablado con el ministro y las características de los eventos que se van a poder desarrollar, queremos llevar claridad al pueblo.”

“Serán eventos al aire libre con un máximo de 100 personas, siempre y cuando se pueda garantizar una superficie ocupacional de 4 mt2 por persona, siempre respetando el distanciamiento, el uso del barbijo, un sistema de entrada y salida, hay que empezar a manejar a la gente, va a llevar una logística en la que hay que pensar en la manera de realizar el protocolo. Son espectáculos de no más de 90 minutos, en los cuales la gente tiene que respetar el lugar que le fue asignado, ese lugar tiene que respetar un distanciamiento, no se puede bailar no se puede estar cerca, hay varias cuestiones que va a haber que hablar en caso de que Las Flores se adhiera.”

“Es una noticia que estábamos esperando en toda la noticia, hay que aprender a convivir con esta pandemia y eso implica estar limitados y condicionados en las actividades que realicemos.”

“Quiero aclarar que son espacios al aire libre pero no públicos. Son espacios que se pueda contener a la gente, como una cancha, no se puede en la laguna.”

