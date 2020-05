Oscar Urruchua: «No confío en la Justicia»

Oscar Urruchua desde Tandil se comunicó con Fm Alpha. En la ciudad serrana tiene su programa radial -“Atardecer de un Día Romántico”-, desde hace dos años en la FM 90.3. Aún así, confesó que no pierde la esperanza de poder volver a trabajar como policía.

Sobre su labor radial, contó que era una cuenta pendiente. “Uno se debe a la audiencia. Hay gente que pide melódicos nuevos y otros más ochentosos. Hay que complacer a todos”, manifestó sobre sus oyentes. La sintonía de la radio que, por supuesto llega a toda la ciudad, también se escucha en los pueblos Tandilenses.

Con propuestas de otros medios, el florense indicó que no pierde la esperanza de volver a lo policial ya que le quedan dos años para retirarse. “Mi causa –por abuso de autoridad- está en la Cámara de Azul. Es una causa injusta”, sostuvo.

“Cuando uno está tranquilo y sabe que hizo las cosas bien se siente apoyado, tanto por sus compañeros como jefes y subalternos. Lo que me está pasando, a la larga se va a saber que fue una causa totalmente inventada. Fue un momento donde se quiso hacer política con lo policial. Al lugar donde voy siempre me respetan como policía”. Sincerándose, también declaró que no confía en la Justicia Argentina.