Padre Martín: «Este año será la Virgen la que nos visita»

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el Templo Parroquial donde el cura, Padre Martín Ripa, dio a conocer el cronograma de acciones que se llevaran a cabo por las fiestas patronales, al celebrarse el próximo 16 de Julio, el día de la Virgen del Carmen.

En un contexto especial y diferente, este año no se hará la tradicional procesión por las calles de la ciudad, con el fin de mantener la distancia social. “El pueblo de Las Flores quiere mucho a la virgen y la mostraremos de una forma especial. El miércoles visitaremos el cementerio donde queremos honrar y homenajear a nuestros difuntos, los fundadores de la ciudad, los difuntos olvidados y vecinos. El jueves, 10.30 hs., se realizará la Misa presidida por el obispo Hugo Manuel Salaberry, donde realizara la ordenación sacerdotal del diacono José Luis Rodríguez. La Misa será a puertas cerradas y por la tarde, desde las 14.30, la virgen visitara todos los barrios, llevada por los Bomberos Voluntarios”, expresó el padre Martín, agregando “este año, la virgen será la que nos visita. Me encantaría que la imagen de la virgen pueda parar en cada casa, pero no es imposible. Por eso invito a que los vecinos decoren las puertas para homenajear a nuestra patrona, con flores o cintas blancas”. “El viernes, el padre José Luis celebrara una misa a las 10.30 hs de la mañana, también a puerta cerrada pero con transmisiones en vivo. No podemos celebrar como otros años, pero la virgencita estará al lado nuestro”, declaró en la conferencia.

Pensando en la ordenación del Diacono José Luis Rodríguez, expresó “es un hecho trascendental para la diócesis que tiene 14 partidos. Todas las cámaras estarán puestas en Las Flores. Para nosotros llegar a ser sacerdote es transpirar mucho la camiseta, hay que comprobar la vocación. José Luis ha hecho ese camino durante 10 años; después de estudiar y prepararse. Que se dé eso en Las Flores es un regalo de la virgen”.

Finalmente indicó que “hasta la fecha, el obispo dejara que José Luis esté acá, en Las Flores. Pero no sabemos hasta cuándo. En este tiempo de pandemia ha hecho un trabajo hermoso, recorriendo barrios y repartiendo viandas a las familias que lo necesitan”.