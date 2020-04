Padre Martín Ripa: «Cada casa se ha transformado en una iglesia»

Hoy, Viernes Santo nos comunicamos con el cura párroco, Padre Martín Ripa. En un contexto diferente por la pandemia, las celebraciones de estas fechas se harán de una manera distinta, con los fieles desde sus hogares y el cura llevando el mensaje por su Facebook (Carlos Martín Ripa Zavala).

“Hay una suspensión físico material pero, para sorpresa mía, ya que esto es algo inédito, las celebraciones se llevan a cabo a solas. Pero tuvimos que implementar transmisiones en vivo en Facebook y la radio y nos sorprendió la cantidad de gente que participa, al igual que los sacerdotes que se han sumado a esta movida. Cada casa se ha transformado en una iglesia, en esta situación tan particular”, detalló el Padre Martín.

Contando cómo fue ver al Papa frente a la plaza San Pedro vacía, expresó “fue algo sorpresivo, particular. Desde mi mirada es una experiencia muy fuerte porque no deja de mostrarnos la realidad que acontece, por más que no la veamos. Ver al Papa solo, la sensación fue muy emocionante sobretodo porque muchas veces tenemos los ojos cerrados y pasan tantas cosas que no vemos. Este tiempo nos invita a volver a descubrir esas cosas”.

Desde su Facebook, el Padre emitirá las celebraciones tradicionales de Semana Santa. “Hoy a las 15 hs. trasmitimos la Celebración de la Pasión. Mañana leeremos el rosario a las 17.15 hs. y a las 20 Hs. será el Oficio de Vigilia. El domingo se transmitirán las misas a las 8 y a las 20 hs.”, informó a la comunidad.

También contó que desde el Templo Parroquial están recorriendo barrios, llevando alimentos y atendiendo a las personas que más lo necesitan, siempre cumpliendo con las medidas de prevención. También aprovecho la ocasión para agradecer a todas las personas que colaboran llevando alimentos a Cáritas.

“Siento a la iglesia más viva que nunca. Es muy fuerte ver a la iglesia vacía físicamente pero esperamos que esto pase muy rápido y rezamos por todas las personas que trabajan para que esto pase lo más antes posible”, concluyó emocionado el cura, remarcando las ganas de volver a abrir las puertas de la iglesia, prontamente.