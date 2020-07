«El Pampa» un genio del asado en Guayaquil

Juan Martín Sabathie “El Pampa” es chef asador, con 17 años de historia en la cultura de los fuegos. Argentino, florense más precisamente, que vive en Ecuador. Desde FM Alpha charlamos con él, quien contó cómo se hizo camino en aquel país, cómo vive hoy y las cualidades de su trabajo, en medio de una cultura tan distinta a la nuestra.

Si bien Juan Martín nació en Las Flores, a los 4 años se fue con su familia a vivir a Tandil. “Todas mis vacaciones fueron en Las Flores, es una ciudad que siempre quise”, rescató en la nota. Sobre su intención de vivir en Guayaquil, contó “una vez vine de vacaciones a Ecuador y ahí decidí vivir allí; me termine quedando. Es un país muy chico, con la superficie de Buenos Aires. Pero es rico en muchos ambientes, hay región plana, región de cordillera y selvas. Tiene mucha diversidad”.

A continuación relató lo complejo que fue adaptarse e instalar su profesión en un país donde el asado no era parte de la cultura. “No fue nada fácil. Vine con una base de plata pero tenía una inestabilidad que me duro 3 años. Es una cultura distinta en todo y puede ser difícil acomodarse. Costó muchísimo porque no tenía contactos”, aseveró; agregando “trabaje en algunos restaurantes, como chef o ayudante. Pero un día dije me voy a quedar, pero trabajare solo. Fui a Argentina, me despedí de mi familia y volví a Ecuador para hacer detalles en herraduras y maderas, hasta que hice un asador y un grupo me vio y me invito a asar con ellos. Ahí comencé con lechones a la cruz, pollos colgados y eso fue un boom. A los seis meses me salí del grupo y arme un festival”. Una vez hecho esto, llegó por fin su estabilidad profesional. “Uní a quienes hacían asados y eso fue donde cambio todo. Tenía ciento ochenta seguidores en redes sociales y después del festival tenía 5 mil. Fui creciendo, me invitaron a programas, comencé a hacer cursos y a hacer más festivales”, remarcó el chef que participa de “Un Genio en la Cocina”, programa que se transmite por Youtube.

“El Pampa” fue creciendo en seguidores que apoyaron sus comidas y forma de trabajo. “Acá la parrillada era muy finita, la carne cortada como milanesa y muy condimentada. Pero no se podía trabajar con eso. De a poco se empezó a influir en el tema de los asados, pero era para la clase alta porque era carne importada y costaba mucho. Con el tiempo mejoraron la genética hasta conseguir una mejor calidad”, explicó.

Aunque la entrevista fue principalmente para reflejar su vida en aquel país; pensando en esta ciudad portuaria, sobre cómo la afecto el coronavirus, indicó “es una ciudad de 3 millones de personas y fue una de las ciudades más afectadas, al principio. Hubo miles y miles de casos pero en este momento ya esta relajada totalmente. Hay controles pero anda gente en la calle. Ahora está un poco complicada Quito, donde antes no hubo casos. Es según la ciudad”.

Mira las recetas de «El Pampa» en: https://youtu.be/3OQciP_xQmw y https://youtu.be/T7YSKwfE2ts