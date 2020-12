Pasión por el patín: Yo entrenaba en el living de casa

La potencia y tenacidad de la juventud, la aplica para que nada se interponga en su proyecto, en llegar a lo más alto del patinaje artístico. Cecilia Hourcade Cillero, ya nos llamó la atención cuando su mundo se desboronó hace casi una década en una final de los torneos bonaerenses, donde por “malos entendidos” termino sin competir, ahí observamos a una competidora quebrada, pero que indicaba que el patín era su pasión, su futuro…!

Cecilia hoy con 17 años, tiene en su haber, medallas por ser dos veces campeona nacional, Sub Campeona de la Copa internacional de Uruguay y Sub campeona sudamericana en Brasil. Ella también se adaptó a las épocas de pandemia…”Todos nos supimos adaptar y volver de a poco, yo entrenaba en el living de casa. Expresaba al comienzo de la entrevista. “No creo que haya sido un tiempo totalmente perdido. La semana anterior entrené en Buenos Aires tomando clases con Francisco Sánchez, campeón en los juegos Lima 2019. Empecé con otras variedades del patín, me asesoré y entrené con profesores que me prepararon…” en esta cuestión agregaba, “Estoy empezando con patines “en línea”, entrenando el equilibrio y la postura. Tiene algunas diferencias con el patín tradicional. Los movimientos, los trompos son iguales prácticamente. Es un constante desafío entre las dos disciplinas. Esto es un día a día de ir invirtiendo horas de entrenamiento…” Sobre las competencias, “todavía no hay nada oficial ni seguro en cuanto a competencias.” Se piensa que en enero y febrero del año que viene, se dipute lo que esencial que estaba previsto para el 2020 y que quedó pendiente por la pandemia, el calendario del 2021 empezaría en abril. Igual hay provincias que empezaron a patinar hace unas semanas por lo que será muy difícil hacer algo a nivel nacional porque no hay equivalencias. En cuanto al entrenamiento con la profesora Ailén Barrios comentó, “a ella se le dificulta venir ya que debería hacer cuarentena y eso le impide entrenar y dar clases, a parte también se está preparando para importantes competencias..” por otro lado agregaba, “El patinaje en Argentina está creciendo bastante. Ya hay chicas de 10 o 12 años con muchas condiciones, por eso, hay que mantener el nivel lo máximo que se pueda. Lo más difícil son los cambios de categoría, a medida que uno va creciendo se enfrenta con patinadoras profesionales, yo soy junior, y tengo un año en esta categoría, el próximo ya me enfrento con patinadoras muy experimentadas pues entro en la categoría ”Senior” por eso es que no puedo dar espacios..” para esto, “En Buenos Aires entrenamos en Lanús y el Parque Las Heras (Palermo). Al ser al aire libre por suerte el tiempo nos acompañó bastante y un solo día paramos por lluvia. Es importante tener una “buena pisada”. Uno cuando compite y para buscar el 100% hay que buscar pistas en condiciones, el lunes que viene vuelvo a Buenos Aires para regresar a Las Flores y empezar nuevamente en 2021. Trabajo todos los días para que los sueños se cumplan. Si uno tiene pasión por lo que hace hay que dejar de lado muchas cosas…”

