PAULA ECHALECU “dudábamos si podríamos realizar teatro con barbijos”

La directora del Espacio del Borde Teatro conversó este viernes con Ernesto Varela en “El Periodístico” sobre el regreso de actividad teatral en el espacio ubicado en Bernardo de Irigoyen 570. Del Borde, que tiene capacidad reducida, se tuvo que reinventar para realizar sus presentaciones….“Arrancamos hace unos días con funciones en nuestro espacio. Primero estuvimos en la preparación de la sala cuando llegó la primera actividad con una compañía de teatro de Saladillo, y a la otra semana nos tocó a nosotros subir al escenario. Uno no vuelve como antes, en funciones trabajamos con barbijos o máscaras. Como por ejemplo en “Patter” donde llevamos, además de las pelucas o todo eso también le agregamos máscaras para darle un toque distinto a la obra. Trabajamos con burbujas porque podemos recibir hasta 12 personas y no podemos pasarnos mucho ahí. Abrimos 5 de las 6 puertas por lo que el salón todo está ventilado y eso es bueno, pero dudábamos si podríamos realizar teatro con barbijos, ya que hasta el maquillaje complica en la expresión….» sobre la presentación de Patter, dijo; «En “Patter” la máscara vino bien porque el personaje grita bastante!!. Pero cumplimos las reglas y hay que cuidarnos porque hay que entender que debe ser así. Haremos todo lo que esté al alcance para seguir con la actividad, la alegría, la emoción y la energía fue alucinante porque es sentir que estamos vivos. No se compara con nada estar arriba del escenario. Estar detrás de la cámara, vía virtual es muy diferente. Si bien la pandemia tuvo mucho de negativo, nosotros hicimos 10 series on line el año pasado y ahora pudimos confirmar que “La Codicia” se va a poder ver los lunes por la noche por el canal local. Es otra vía de comunicación y tendrá una llegada importante. Esta serie se publicó en su momento en internet y verse en la televisión es diferente. Cada actor se filmó en su casa con su celular y luego parece que todos conectan entre sí. Está muy bueno. Son cosas que la pandemia nos dejó…» sobre el freno que dejó la pandemia, decía: «Las series fueron resultado de los talleres que venimos haciendo. El cimbronazo también fue fuerte porque en el verano estuvimos parados porque aún no pudimos hacer nada. Fueron cosas fuertes para todos porque por ejemplo, algunos actores se fueron. Ahora tenemos por ahí la posibilidad de funciones los fines de semana…. » «El apoyo del Estado viene muy bien, si bien no alcanza a cubrir todo. Siempre estamos gestionando apoyo, pero no es fácil. Cuando hay que hacer una prestación hay que ponerse a trabajar con un enorme esfuerzo. Uno agradece lo que tiene y lo que puede hacer. Estamos en la misma que en todo el mundo….» ante la posibilidad de reivindicar obras pasadas y que generaron atracción al publico, dijo: «Ahora estamos reponiendo un unipersonal del 2012. Es “Qué no he hecho yo por el Cecilio Sosa”. Ahora tiene algunos cambios. Queríamos ver si podemos salir a algunos parajes. Veremos.

ENTREVISTA COMPLETA

