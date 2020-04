Pedro Chervero»Hicimos un promedio de la facturación de los últimos doce meses»

Llegaron las facturas de electricidad y varios vecinos comenzaron a reclamar vía redes sociales por los valores que llegaron en las mismas. Pedro Chervero, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores informó cómo se realizaron las últimas facturaciones.

“Hicimos un promedio de la facturación de los últimos doce meses. El promedio favorece al 85% de todos los asociados, es decir a más de nueve mil personas. Es decir que sus facturas están por debajo del real”, informó. No obstante, agregó “hay algunos comercios que han estado cerrados y casas, que al no haber estado habitadas, les vino un poco más. Si les vino el promedio y no el real, los invitamos a la Cooperativa y les hacemos nuevamente la factura sin el promedio. Si no, pueden esperar la próxima factura donde verán un ajuste. Esto es una decisión a nivel nacional”.

Ante esta realidad, el gerente remarcó que todos los que tengan dudas o reclamos pueden comunicarse telefónica o personalmente con la entidad. “Se flexibilizaron un poco las medidas y tenemos las oficinas abiertas para solucionar los problemas. Más allá de las redes sociales, creo que es bueno que la gente se comunique con las entidades de la Cooperativa. Y pedimos que nos sigan por nuestras páginas y redes sociales, porque ahí informamos todo lo que hacemos”.

Como en notas anteriores que le hemos hecho desde el medio, Pedro aseguró que lo primero es la salud y que se garantiza que a ningún vecino le falte el servicio. En cuanto a Internet, un servicio que está conectado a un anillo de Fibra Óptica, sostuvo “a veces se puede saturar pero es porque estamos todos dentro de nuestras casas, con nuestros hijos. Con paciencia podemos navegar y hasta trabajar”, cerró Chervero.

A continuación dejamos el vídeo explicativo de la facturación y el audio completo de la entrevista radial:

https://youtu.be/7LXxLRpgZvY