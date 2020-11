Perú y sus crisis: desde Alan García en el 85’ están todos procesados.

Ingrid Rosales, es una reportera que conocimos asistiendo periodísticamente en la organización de los Juegos Lima 2019. En el día de la fecha conversamos vía llamada de Whatsapp sobre la crisis del hermano país y sus tres presidentes en pocos días.

“Todo empieza desde la pandemia en marzo, en todos los países se compraban pruebas moleculares, acá se compraban solo pruebas rápidas, hubo una donación de oxigeno desde Europa y se demoraban hasta dos meses en agilizar el trámite. Toda la gente veía como parte del gobierno no se ponía las pilas en ese momento…” Remarcaba.

Por otro lado dijo que; “Acá la gente seguía normal como si nada pasara, incluso cuando se decreto la cuarentena oficial, nadie hizo caso, todos al otro día como no había trabajo, se fueron a la playa, lo tomaron como vacaciones…”

Sobre las costumbres: “Lo que acá se hace mucho es servir la cerveza en un mismo vaso, y todos toman de ahí, es muy probable contagiarse de ahí.

Con respecto a la salida de Vizcarra, reflexionó, “La salida de Vizcarra parte desde hace mucho tiempo cuando era vicepresidente de una región, cobro coima, no se comprobó pero fue a partir de un recorte periodístico que se supo, por eso la gente sale a marchar a las calles. Acá hay inmunidad a las autoridades que ejercen puestos como presidentes o alcaldes, etc. Lo peor es que si hay un presidente que empieza obras, y luego viene otro presidente y no las sigue, entonces quedan inconclusas, y son con dinero del pueblo. También aquí en Lima pasa con los alcaldes de Lima que por ejemplo: un alcalde dice que vamos a poner los autobuses de color azul, y luego viene otro y cambia todos a color amarillo, eso es una inversión muy grande, son gastos innecesarios. Hace mucho que no tenemos buenos presidentes, desde Alan García en el 85’ están todos procesados. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, por eso todos van a marchar.

Para escuchar la nota entera, dale play:

Comparte esto: Tweet