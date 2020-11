Pesar por la partida del Profe Luis Arano

Fue un gran impulsor del Atletismo en Las Flores, Los grandes atletas de nuestra ciudad se formaron junto al “Viejo Lobo”, que aun los seguía acompañando. Falleció en La Plata tras sufrir un severo cuadro abdominal.

Por Flavio Iacomini

Se va a sentir y mucho la perdida de Luisito Arano. Quien escribe esta nota extrañara ese cruce afectuoso en la calle y esa voz inconfundible que me expresaba “Que haces pebete”.

Sorprendió a todos, su partida. No parecía tan grave esa complicación estomacal que derivó en su internación en un nosocomio de la ciudad de La Plata, urbe donde pasó gran parte de su vida antes de volver a Las Flores, lugar que lo vio hacer mucho en la primera etapa de los torneos bonaerenses. Allí murió en la mañana del lunes.

Aquí en nuestra ciudad, supo inculcarle a muchos su pasión por el Atletismo. Vinculado al Club Atlético El Hollín, el Profe Arano fue uno de los ideólogos de la pista de atletismo mientras preparaba en ese entonces a Atletas como Josefina Loyza, Abigail Guzmán, Caterina Saladino, por citar tres nombres que recibieron sus conocimientos y lograron marcas internacionales, además lograron un vinculo entrañable con un profesor que se preocupaba mucho por el rendimiento y por la faz personal de cada uno. En el presente, más allá del tiempo de Pandemia y el paso de los años, estaba trabajando con Atahualpa Rodríguez, quien se preparaba para el Master de Chile del año próximo en Salto Triple. Además, también envuelto en su pasión por el atletismo ayudaba a entrenar a un grupo de maratonistas.

Fana de Gimnasia y Esgrima de la Plata, de allí su mote de “Viejo lobo”. Su vinculación con el fútbol local estuvo ligada al club aurinegro de calle Las Heras. Luis Arano llegó a ser preparador físico de la primera división del carbonero. Ejerció la docencia por largos años hasta su jubilación y dejó en la vida una gran cantidad de amigos que hoy sufren por su fallecimiento.

La noticia de su deceso provocó congoja y dolor no solo en los círculos donde el “Viejo Lobo” socializaba con su gente. El ambiente del deporte como así también muchas otras personas de la ciudad que tuvieron el privilegio de tratarlo siguen manifestando hasta el presente su sorpresa y congoja por la muerte de quien quedará en el recuerdo.

El “pebete” que escribe estas líneas, en cada carrera, en cada salto que le toque presenciar, se acordará que una vez en Las Flores hubo un Profe apasionado por enseñar atletismo.

Luis Arano, el “Viejo Lobo”, en la memoria por siempre.

Comparte esto: Tweet