Por el día del trabajador municipal, el lunes no habrá ninguna actividad

SE TRASLADA AL LUNES 9 EL ASUETO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL NO HABRÁ ACTIVIDADES EN NINGUNA DEPENDENCIA NI RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIA Este año, por fecha calendario, el próximo domingo 8 de noviembre, se celebra como cada año el Día del Trabajador Municipal. Por tal motivo, mediante Decreto Nº 2264 del 4/11/2020, el intendente Alberto Gelené dispone el traslado de la jornada no laborable al lunes 9 de noviembre y por este medio felicita y agradece a todo el plantel de empleados municipales que cada día trabaja para que Las Flores se vuelva a poner de pie. Con motivo del asueto, no habrá actividad en ninguna dependencia municipal y tampoco se realizará la recolección domiciliaria de residuos.

