Prof. A. Torres: Propuesta educativa 2021 del ISFD

El balance desde que asumimos nuestra gestión con Daniela González, primero tuvimos el problema del gas, en ese momento incluyó el boom de las carreras nuevas de las cuales estuvo educación física, luego, sobrevino esta pandemia mundial que no nos ha permitido desarrollar las carreras acorde como se necesitan, la presencialidad como Prácticas Acuáticas es esencial, por supuesto que todo eso tenemos tiempo de recuperarlos porque hay carreras de 4 años de duración…” expresaba en los primeros minutos el Torres. “Se ha hecho un esfuerzo muy grande para sostener al alumnado y la enseñanza. En definitiva, estamos en carrera, pero entendemos que este año la situación ha cambiado porque entramos a la nueva normalidad, así que somos optimistas. En el nivel superior hasta julio no habrá presencialidad por lo seguiremos con la virtualidad. Luego del receso invernal tendríamos la posibilidad de volver con todas las medidas de seguridad. Vengo diciendo que esto dejó en claro el rol fundamental del docente frente a los estudiantes. La presencialidad es importantísima. Pese al avance de la tecnología queda claro lo imprescindible el mano a mano con el docente, no es lo mismo una explicación desde una pantalla que estando frente a un alumnado. La conectividad a veces genera un agotamiento. No creo en la educación virtual. Una vez más queda de manifiesto lo importante que es estar cara a cara con el alumno. Eso no lo reemplaza ningún software..” sobre la propuesta para el 2021, expresó: En el 2020 trabajamos en una oferta Profesorado en Biología habilita para el nivel secundario, la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, es una carrera nueva con resolución 2019 y está muy actualizado con el contenido, y se abre el CUFBA, que es el Curso de Formación Básica para el Profesorado de Inglés, que es preparatorio y nivelatorio para el profesorado de inglés, es un curso preparatorio ya que a futuro llegará la carrera de Profesorado. Algunos estudiantes tienen en su localidad completar sus estudios…”

ENTREVISTA COMPLETA:

Comparte esto: Tweet