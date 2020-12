Protesta de trabajadores del Instituto del Diagnóstico

Empleados de la firma Depacilo S.A. llevan adelante este viernes una jornada de protesta por pagos atrasados. La misma se realiza frente al edificio ubicado sobre calle Harosteguy. En diálogo con el móvil de FM Alpha, Alejandra Rodríguez, enfermera y una de las manifestantes, afirmó que «siempre es lo mismo. Nos dicen que están juntando la plata pero ya directamente no les creemos. Hace tiempo que la situación viene así. Y nunca encuentran la solución. Encima entre ellos -por los médicos titulares del Instituto- no tienen diálogo y no se ponen de acuerdo». La protesta seguirá por tiempo indeterminado. «Hasta que nos paguen algo», sentenció Rodríguez. En estos momentos, Ana Rafeca, delegada de ATSA, se encontraría reunida con el Dr. Gustavo Fernández, uno de los titulares de Depacilo. Ampliaremos.

Comparte esto: Tweet