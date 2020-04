Protocolar acto por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Cada 2 de Abril se conmemora el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. En un año diferente por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el intendente Alberto Gelené realizó un pequeño acto donde se izó la bandera Nacional en la plazoleta Soldados de Malvinas. Desde allí se dirigió al Salón Rojo donde expresó unas palabras por tal fecha. También dejaron su mensaje el Presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein y los ex combatientes Hugo Núñez, Agustín Arce, Gustavo Mondini y José Calzada, quienes dejaron su reflexión sobre la situación actual.

“Estamos homenajeando a los ex combatientes y Caídos en Malvinas que dejaron su vida y que hicieron Patria desde ese lugar. En las circunstancias en que nuestro país vive, damos un mensaje de Patriotismo, memoria, homenaje y conmemoración a todos los argentinos que lucharon por Malvinas”, manifestó el intendente.

A continuación el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein expresó “Argentina, un país de héroes. Hoy, en un momento crítico y difícil, en medio de una pandemia a nivel mundial que arrasa con miles de vida, todos nosotros, unidos en un mismo sentimiento de orgullo y veneración a nuestros héroes, nos encontramos para continuar brindando este reconocimiento a los miles de jóvenes que hace 38 años se enfrentaban en el más cruel conflicto bélico para proteger a las islas Malvinas. Hoy los honramos y continuaran por siempre en la historia de nuestro país (…) Argentina es un país de héroes, los corazones de los argentinos laten al recordarlos”.

Seguidamente, Hugo Núñez, ex combatiente indicó “es una situación muy difícil la que atravesamos. Seguramente más adelante podremos continuar malvinizando con nuestra tarea, yendo a hablar con los chicos a las escuelas. Hoy no podemos pero tenemos que hacer caso a lo que las autoridades sanitarias dicen. Tenemos que quedarnos en nuestras casas”. Dejando un mensaje como ex combatiente, reflexionó “todos aquellos que puedan coloquen una Bandera Argentina en el frente de nuestras casas que es lo que ha simbolizado esta fecha. Y en segundo lugar, quedarnos en casa. El virus no camina, el virus no viaja, los que caminamos somos nosotros. Quedándonos en casa nos protegemos”.

Agustín Arce también se refirió a la fecha y al contexto actual por el que estamos pasando, diciendo “quiero agradecer a toda la gente de salud que está trabajando y a todos los que colaboran en la sociedad como los recolectores de basura, policías, dirigentes. Son momentos donde tenemos que estar todos juntos y aunque se repite por todos lados es necesario seguir repitiéndolo. Nada más que agradecimiento por toda esa gente que también hoy está combatiendo. Quédense en casa”.

Después de él llego el momento donde Gustavo Mondini tomó la palabra y remarcó “hoy se conmemora el día del Veterano y los Caídos, para nosotros ellos son los verdaderos héroes. Si nosotros pudimos estar más de 60 días metidos dentro de una trinchera luchando contra un enemigo muy potente como lo fue Inglaterra, todos nosotros nos podemos quedar en nuestras casas, disfrutando de la familia, del hogar y el cariño. Nosotros cuando estábamos en Malvinas éramos muy chicos, estábamos solos extrañando todo lo que hoy tenemos en casa”.

José Calzada, también ex combatiente fue el encargado de cerrar el acto. “Gracias a los pocos que pudieron venir. Tenemos que proteger a nuestras familias y también a los demás. Quédense en casa”, concluyó.