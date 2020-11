Quique Bugatti recuerda el regreso de Perón

El peronista y kichnerista Enrique “Quique” Bugatti que estuvo en el lugar, reflexionó sobre la vuelta de Perón a nuestro país, momento de grandes internas del partido ante la llegada del fundador exiliado hacia 18 años, luego estar en Paraguay, Panamá, Venezuela y España la mayoría de su emigración.

Consultado fecha lo marca más como peronista, dijo: Son dos etapas el 17 de octubre y el 17 de noviembre, en el primero festejamos en Las Flores con una caravana casi espontanea, en una fecha tan sentida como el nacimiento del peronismo.

Y el 17 de noviembre es el aniversario del retorno de Perón a la Argentina, yo estaba en Ezeiza ese día.

En el año 65 había intentado venir, pero la cancillería lo rebotado. Pero en el año 72 nadie podía ir a recibirlo, estaba prohibido. Pero los peronistas no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles, fuimos en una columna de la federación. Donde militaba Néstor Kirchner, fuimos en un hotel hasta mármol, y de ahí a Turdera, ahí aguantamos la noche lluviosa, sobre la ruta 205, y a las 5 de la mañana en grupos de 5 personas cruzábamos la ruta agachados, y llegamos a un camino rural, fui con Beto Lizárraga el hermano del ex intendente, y con otra vecina que es profesora Florense observando que era un hecho histórico. Éramos una columna de 6000 personas, finalmente nos íbamos acercando a Ezeiza, se nos pidió silencio porque había muchos efectivos militares, como a las 11, no se veía nada por la niebla, y se escucho un avión, no pudimos evitar una ovación, indudablemente nos escucharon los militares. Los militares habían vallado todo el frente del avión y no nos permitían estar cerca, ante eso, los militares empezaron a tirar gases lacrimógenos y generó la retirada de los simpatizantes.

Para escuchar la nota entera, dale play:

