«Quizás la solución sea cambiar el sentido de Carmen y San Martín»

El concejal del Frente Todos – Todos Por Las Flores, Leonardo Municoy estuvo en comunicación con la radio. En la última sesión se presentó un proyecto para poner un semáforo en la avenida San Martín y Gral. Paz, esto como una posibilidad para organizar el transito en la zona céntrica. Aun así aseveró que las opciones son múltiples.

“Las Flores tiene problemas de transito en el centro. La idea, cuando San Martín paso a ser de una mano, fue descongestionar las avenidas centrales, pero en vez de eso, se complico más. Por eso lo estamos viendo desde el Concejo, charlando con vecinos para permitirnos pensarlo”, destacó el concejal agregando “hay múltiples verdades y cada decisión tienen un efecto, que se debe estudiar o poner a prueba. Quizás la solución sea cambiar el sentido de Carmen y San Martín y ver como redunda eso. Tenemos que organizar el transito y que las medidas no impacten negativamente en los comercios”.

Por otra parte hizo referencia a la deuda que quedó del gobierno anterior y que debe pagar el municipio. “A raíz de gestiones, se le otorgaría a Las Flores 15 millones de pesos para el asfaltado de Cruz Márquez, una obra muy esperada por los vecinos de la zona. Pero se nos indica que hay pendiente una revisión de cuentas, de fondos que llegaron en Mayo de 2017, con el fin de embellecer el ingreso a la ciudad, en Manuel Venancio Paz. Obra que la gestión de Canosa no pudo explicar qué hizo con la plata”, explicó. A continuación, agregó que “por eso se deben devolver los fondos, ya que el convenio no se cumplió porque la obra no se hizo. La mitad de los tres millones iba destinada a comprar hormigón que no se compro y eso genera mucha bronca. Es dinero que hay que devolver en esta gestión”. A su vez comentó que el Municipio tendría que haber comprado todo ni bien recibió el dinero y eso no sucedió.

Comparte esto: Twitter

Facebook