Para reflexionar: «En 10 días voy a estar intubando a quienes hoy andan en la calle»

Sin dudas, la carta que emitió Ignacio de la Llosa, Médico Cardiólogo del Hospital y la Clínica de la ciudad bonaerense de San Vicente, es para leerla y reflexionar. Llevando nueve días del aislamiento social, preventivo y obligatorio; muchas personas que no están exceptuadas del decreto, siguen saliendo a la calle. Ayer, sin ir más lejos, en nuestra ciudad se vio gran cantidad de personas circulando por las calles, hasta altas horas de la noche -incluso con los comercios ya cerrados-.

El médico que se animó a redactar la carta, la expusó con el fin de que, quienes la lean, puedan tomar consciencia de la situación que se vive, en medio de la pandemia. La misma, dice lo siguiente:

“Tengo miedo!! Si, miedo, y no me da vergüenza decirlo. Miedo a lo desconocido, a que me pase algo a mí o a mis seres queridos.

Pero para algo me prepararon, para salvar vidas, para acompañar cuando ya no se pueda hacer más, para comprender y entender los problemas de los otros. No me prepararon para lo que me pueda pasar a mi o a mi familia y eso me da miedo.

Si, se que estoy preparado para cuidarme, conozco las normas de bioseguridad y actualmente estoy leyendo todas las recomendaciones actuales en cuanto a la bioseguridad respecto del CoVid-19, y me da más miedo aún.

Me prepararon en una facultad pública y en un hospital público. Y hoy me encuentro trabajando en un hospital público. Si, es mucho mas chiquito que el que me formó, pero la calidad de profesionales y la calidad humana sigue siendo excelente y afrontaremos las consecuencias de la mejor manera.

Me da miedo que la gente subestime lo que viene. Hoy, mientras volvía del Hospital, luego de hablar con el médico de Terapia que me pidió si podría ayudar en la nueva UTI destinada a los pacientes críticos, veía las colas en los cajeros.

Cerca de 500 personas en una cuadra, de ambas veredas, sin respetar la distancia prudencial para disminuir el riesgo de contagio. Me dio miedo, me dieron ganas de bajarme del auto y gritarles, explicarles que se separen 2 metros. SI total, por mas cerca que estés no va a avanzar mas rápido la fila del cajero.

Me da miedo que nos sigan ninguneando a los médicos y a todos los profesionales de la salud. Un bono de incentivo de $5000 durante cuatro meses!! Me da miedo que nos tomen por estúpidos, aunque se que somos cómplices en esto.

Sabes que quiero de incentivo? Quiero tener todos los equipos de seguridad a mi alcance y provistos por la institución en la cual trabajo, quiero que no me caguen a trompadas en una guardia si tardo un poco mas en atender a alguien o si me quedo dormido por estar 24 hs de corrido trabajando con el estrés al máximo, quiero que no me llamen asesino si algo sale mal y no se obtiene los resultados esperados, soy humano y puedo equivocarme, quiero tener un sueldo acorde y poder trabajar en un solo lugar y no andar a las corridas de la clínica al hospital y del hospital a la clínica. Eso sería un buen incentivo.

En diez días voy a estar intubando (metiendole un tubo de plástico en la traquea para que no se muera por asfixia) a muchos que hoy andan por las calles y en un mes voy a estar eligiendo a quien conecto a un respirador y a quien dejo a la buena de la naturaleza.

Me encantan los aplausos, que nos digan héroes y todas esas cosas. Héroe las pelotas!!! No tengo superpoderes!!! Vos que podes quédate en tu casa!!! Tengo miedo, que héroe ni ocho cuartos!!! Quiero quedarme en mi casa abrazando a mis hijas!!!”