Retiro del mercado de una yerba mate y galletitas marca Frutigran con avena, chía y lino

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa a la población, según Disposición 481/2020, la prohibición de la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como “Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. neto 500 g, Lote F2BCL72000 hasta F2BCL87000, vto: septiembre 2021, RNPA Nº 04-045124, RNE N°04-001868, elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba”. Por estar contaminado al detectarse presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

De la misma manera, la ANMAT informa a la población susceptible a reacciones alérgicas a la proteína de la leche que la empresa Asociación Argentina de los Adventistas del 7° día se encuentra realizando el retiro del mercado de ciertos lotes del siguiente producto: Galletitas semilladas con chía y lino – sin colesterol – Marca: Frutigran con avena, chía y lino Naturalmente Granix, RNE: 02-030.790, RNPA: 02-563.532. El retiro alcanza a los lotes del producto que no incluyen en su etiqueta la frase de advertencia PUEDE CONTENER LECHE, según establece el Código Alimentario Argentino. La empresa a partir del 12 de enero del 2020 comenzó a envasar con nuevo packaging donde sí incluye la frase de advertencia.

Esta medida se decide a partir de la investigación y acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de provincia de Buenos Aires sobre dicho producto a partir de una denuncia recibida por INAL- ANMAT.

Esta Administración Nacional junto a la DIPA se encuentran coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto.

Por lo expuesto, la ANMAT recomienda:

A las personas susceptibles a reacciones adversas a la proteína de la leche que hayan comprado o tengan productos en su poder Galletitas semilladas con chía y lino – sin colesterol – Marca: Frutigran con avena, chía y lino Naturalmente Granix, RNE: 02-030.790, RNPA: 02-563.532 que se abstengan de consumirlos. Aclaramos que el producto no representa riesgo alguno para la población que no presenta esta condición.

a quienes expendan el producto Galletitas semilladas con chía y lino – sin colesterol – Marca: Frutigran con avena, chía y lino Naturalmente Granix, RNE: 02-030.790, RNPA: 02-563.532 que no incluya en su etiqueta la frase de advertencia “PUEDE CONTENER LECHE” que las retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.