Se confirmaron más puntos de preinscripción para recibir la vacuna

Desde el lunes 1º de febrero, personal de la Secretaría de Salud Pública estará presente en los siguientes centros y plazas, preinscribiendo a todas aquellas personas que así lo requieran.

Centro de Promoción Comunitaria Norte: lunes de 9 a 12 hs

Centro de Promoción Comunitaria Ositos Cariñosos: martes de 9 a 12 hs

Centro de Promoción Comunitaria Este: miércoles de 9 a 12 hs

Centro de Promoción Comunitaria los Manzanares: jueves de 9 a 12 hs

Plaza Mitre: viernes de 9 a 12 hs . De igual manera el trámite es muy sencillo y se puede realizar ingresando desde tu casa en www.vacunatepba.gba.gob.ar o descargarte la app y registrar tus datos personales. Mientras avanza la campaña, nos seguimos cuidando: Usá tapaboca, mantené siempre la distancia preventiva de 2 metros, lavate las manos.

CASTING PARA ROLES DE EXTRAS REMUNERADOS PARA PRODUCCIÓN DE FASHION FILM, DEL DIRECTOR HERNÁN CORER La Secretaría de Cultura informa de un casting para el próximo jueves 4 de febrero convocado por la productora Mamá Húngara para cubrir los siguientes roles de extras remunerados para producción de Fashion Film, del Director Hernán Corera. No es necesaria experiencia actoral. Se cumplirá con todos los protocolos establecidos por el Covid-19. Mujeres distintas contexturas físicas. Mujer que toque instrumento. Jóvenes y Hombres de campo. Jugadores y Jugadoras de bochas. Personas con rostros particulares. Link de inscripción:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEl2ZVK-uJUB06iNVUhMDsPlRxSuO1jdBBT4hHzoEGJ8WCUQ/viewform?usp=sf_link Teléfono para consulta: 2244 508679

LAS LLUVIAS NOS PERMITEN REPENSAR CÓMO MANIPULAMOS LOS RESIDUOS EN EL HOGAR Y EN LA VÍA PÚBLICA Queremos pedirles la mayor colaboración posible a los ciudadanos respecto de sus residuos. En épocas de lluvias, como las que transcurrimos en estos días, al taparse los desagües pluviales, muchas veces por residuos que no son sacados en tiempo y forma, de acuerdo a lo recomendado y a lo que está establecido por ordenanza municipal en nuestra ciudad. Si las bocas de tormenta se tapan, por ejemplo, con botellas, o con residuos de gran volumen que no son sacados de la manera correspondiente y en los días y horarios correctos, muchos vecinos pueden verse perjudicados a causa de esta irrupción en el flujo del agua que debe desagotarse. Recordamos entonces, que por ordenanza los residuos voluminosos deben sacarse los días lunes y martes. Los residuos secos se recolectan los miércoles y jueves, de acuerdo a tu zona, y es importantísimo que no se mojen para que puedan reciclarse. Los residuos húmedos, que son recolectados por la noche, conviene sacarlos poco tiempo antes de que pase el camión de recolección, para impedir su rotura a partir de los factores climáticos o de animales que puedan estropearlos. Para que el municipio funcione de manera óptima, utilizando de la manera más eficiente sus recursos, debe contar con la participación de todos los vecinos . Todos somos parte de un sistema y cada uno cumple un rol clave para que podamos tener una ciudad limpia. Pueden verse las calles de Las Flores mucho mejor en cuanto a limpieza, pero aún podemos seguir mejorando en este aspecto, y eso es un compromiso de todos. Por cualquier consulta respecto a residuos y espacio público en general podés comunicarte con la Sub Secretaría de Ambiente y Espacio Público al 442605, o por medio de sus redes sociales en Facebook e Instagram buscándolas como @ambientelasflores. También podés enviar un mail a ambiente@lasflores.gob.ar, para recibir asesoramiento de inmediato.

Fuente: Boletín de Prensa Municipal (Ampliación)

