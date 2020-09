¿Se puede haber pasado la Covid y no tener anticuerpos?

La difícil situación que padecen aquellos que contraen la Covid , principalmente dónde se los apunta y discrimina, hecho que se da más en ciudades chicas al trascender su identidad.

Por eso es importante aclarar el comportamiento de la enfermedad y la generación de anticuerpos según cada organismo , es por eso que decidimos extraer un informe reconocido de la prestigiosa revista intramed.net

¿Se puede haber pasado la Covid y no tener anticuerpos?

En los casos de personas en los que la respuesta innata o adquirida citotóxica sea muy fuerte, puede ocurrir que no lleguen a desarrollar anticuerpos y se hayan curado antes de llegar a producirlos.

Es posible haber pasado la Covid y no tener anticuerpos. Lo que no sabemos exactamente es el porcentaje de gente que puede estar en esta situación, pero sí que puede ocurrir porque los anticuerpos son solo una de las vías que utiliza el sistema inmune para combatir infecciones, pero hay más formas de hacerlo. En primer lugar tenemos la respuesta innata que es una respuesta muy rápida que tiene lugar de forma inespecífica. Es una primera reacción del organismo para hacer frente a una infección de cualquier tipo de patógeno, no solo virus.

En algunas ocasiones si la respuesta innata es muy potente puede que el cuerpo evite que nos infectemos o que si lo hacemos, la infección se contenga rápidamente. En este caso, la persona a la que le ocurriera esto no tendría prácticamente síntomas porque esta respuesta es muy rápida, y no tendría por qué desarrollar anticuerpos a pesar de haber estado infectada.

En los casos en los que hay una inmunidad innata muy fuerte, el organismo impide casi desde el principio la replicación o multiplicación viral. En el caso del nuevo coronavirus no tenemos todavía muchos datos concretos sobre el funcionamiento de la respuesta innata, pero sabemos que probablemente juegue un papel muy importante porque en otros casos ayuda a controlar muy bien infecciones virales. Esta es la primera posibilidad de personas que hayan pasado la covid y no hayan tenido tiempo de desarrollar anticuerpos, porque su inmunidad innata haya evitado la presencia del virus durante el tiempo necesario para que se generen dichos anticuerpos.

Hay otra posibilidad sobre la que sí hay más datos en el caso de la covid y es que haya una respuesta celular adquirida previa a la formación de anticuerpos. La inmunidad adquirida es la que se desarrolla una vez que nos hemos infectado. Por un lado se pone en marcha la producción de anticuerpos, que es la que se mide con todos estos test de los que se habla tanto, los ELISA y los tests rápidos.

Pero esta inmunidad adquirida también tiene un componente celular, una respuesta de células de nuestro organismo con capacidad citotóxica. Estas son células capaces de matar a aquellas otras que están infectadas. Esta inmunidad celular puede frenar la infección en algunas personas, haciendo que el virus desaparezca rápido y que tampoco lleguen a desarrollar anticuerpos. Este también sería un caso de personas que han pasado la enfermedad y no han producido anticuerpos.

Existen personas con células citotóxicas que reconocen coronavirus que causan el resfriado común

También se ha visto que como la respuesta celular tiene memoria, existen personas con células citotóxicas que reconocen coronavirus que causan el resfriado común. Estas células pueden tener actividad cruzada contra el nuevo coronavirus, de manera que estas personas que han pasado infecciones con coronavirus comunes, tienen una inmunidad celular previa que ahora podría protegerles de forma cruzada contra el SARS-CoV-2.

En la mayor parte de personas infectadas se producirán los tres tipos de inmunidad: una innata muy rápida que si no consigue controlar la presencia del virus hace que el organismo ponga en marcha el sistema de defensa más complejo que es la inmunidad adquirida, que incluye un componente celular y otro de producción de anticuerpos.

Estas dos ramas adquiridas tardan un poco más en ponerse en marcha, ya que son específicas del patógeno que nos infecta y requieren su detección y reconocimiento. Suelen aparecer en unas semanas, y son las que, si todo va bien, consiguen controlar la infección. Y así ha ocurrido en la mayoría de las personas que se han contagiado de covid, en las que después de un mes o mes y medio ya no hay rastro de virus en sus organismos.

En la mayoría de los casos se consigue gracias a una defensa integrada que incluye una respuesta innata rápida e inespecífica y otra adquirida más elaborada y específica. En los casos de personas en los que la respuesta innata o adquirida citotóxica sea muy fuerte, puede ocurrir que no lleguen a desarrollar anticuerpos y se hayan curado antes de llegar a producirlos.

En algunas personas, la respuesta celular es suficiente para controlar la infección por el nuevo coronavirus sin desarrollar una enfermedad grave

Pero además hay una cosa muy curiosa que se acaba de publicar y que indica que hay personas que padecen una enfermedad que les impide desarrollar anticuerpos y en algunas de ellas, la respuesta celular es suficiente para controlar la infección por el nuevo coronavirus sin desarrollar una enfermedad grave.

En aquellas personas que se han curado sin producir anticuerpos solo podemos confirmar que han pasado la enfermedad si en su momento se hizo una PCR que saliera positiva. Hay casos reportados, por ejemplo, entre el personal sanitario, que indican que personas que han dado positivo en una PCR tras varias semanas no tienen anticuerpos. No es lo más frecuente pero sí nos lleva a reflexionar sobre que el uso de la serología que detecta anticuerpos para confirmar el porcentaje de personas infectadas quizá no sea muy exacto. Estamos midiendo a una parte de las personas que han pasado la infección, pero podemos estar dejándonos fuera a otra.

Estamos midiendo a una parte de las personas que han pasado la infección, pero podemos estar dejándonos fuera a otra

Y sobre si estas personas pueden o no volver a contraer la infección, en principio una esperaría que si volvieran a estar en contacto con el virus estas personas tendrían de nuevo la misma respuesta que tuvieron en esa primera infección, es decir se curarían, pero desde luego la posibilidad de nueva infección existe. Pasa lo mismo con aquellas personas que tienen anticuerpos frente al virus, para que estén protegidas, esos anticuerpos han de ser neutralizantes, es decir, deben evitar la infección del virus, algo que no miden los test rápidos ni los ELISAS, por lo que hay que seguir extremando las precauciones en todas las circunstancias.

Nuria Izquierdo-Useros es investigadora del grupo de patógenos emergentes del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa.

Comparte esto: Twitter

Facebook