Sebastián Guillén: -«Los vecinos llamaron al 911 porque sentían olor nauseabundo»

En la mañana del día de hoy, Marcelo Nuñez en su programa «Rompe Bolas» dialogó con Sebastián Guilllén, Comisario Inspector de la Policía de Seguridad Comunal, quien confirmó el fallecimiento de un vecino del Barrio Municipal de nuestra ciudad.

-“En horas de la tarde de ayer llaman los vecinos porque sentían un olor nauseabundo desde una vivienda y hacía muchos días que no veían a su vecino, entonces por eso acude la policía al lugar y con la apertura de la de la puerta nos encontramos con esta situación, donde ya de varios días se encontraba un cuerpo sin vida del vecino que moraba en la vivienda, se trata de una persona del sexo masculino de más o menos 70 años de edad, no hay ninguna cosa extraña o rara en el lugar para determinar a ver qué es lo que le ha llevado al deceso, ha sido un poquito engorrosa la situación, en virtud de que este hombre no tenía familiares directos acá en la localidad pero sí pudimos comunicarnos con un hijo que vive en Bariloche y que autorizó toda la diligencias preliminares y que también a posterior de todo esto el cuerpo sin vida de su papá fuera entregado a un familiar no directo pero qué si vive acá en la localidad.”-

-“No pudimos establecer en el momento que le puede haber llegado a pasar al hombre en relación a su estado de salud pero lo que da la vivienda y el contexto estaba muy normal, era una vivienda con la apertura de puertas y ventanas, todo cerrado o sea ninguna cosa extraña, por eso no es nada para que nosotros nos lleve a alarmar.”-

-“Por ejemplo lo que suele suceder en otro caso, que por ahí se encuentra sin vida a una persona mayor de edad que tiene serios problemas de salud como problemas cardíacos y todo el proceso se agiliza muchísimo, también la situación en este caso como esa persona sería una persona sola sin familiares tenemos el reconocimiento de que se va a determinar ahora en estos días primeramente con la autopsia que se le hace sí o sí, puede llegar a determinar si se trató supongamos de un paro cardíaco o alguna otra de estas enfermedades nos llevan a eso. “-

-“Nosotros pedimos una historia clínica al hospital local para determinar a ver si la persona estaba en algún tratamiento, como para ayudar a clarificar este tema.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

