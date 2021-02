Tibiletti: Los tiempos no dan para saber cuanto duran los anticuerpos

El jefe de la cartera de salud del municipio de Las Flores Juan Tibiletti conversó esta mañana en «El Periodistico» ,

«Hemos tenido una curva clara en descenso de casos positivos. La tendencia desde las fiestas hasta acá, nos da cierto optimismo…» por otro lado remarco en dos ocasiones conceptos para los que regresan de vacaciones..»Hay conciencia respecto a los jóvenes, por eso cuando se vayan de vacaciones no estén con personas de riesgo cuando regresen…» sobre el temor de mucha gente de ponerse la vacuna, dijo: «El miedo de no saber que es lo que está recibiendo, algo nuevo… pero es una vacuna que ya se ha probado científicamente, y lógicamente la vida saludable sigue siendo importante, mas allá de la vacuna. Sí, hay que seguir con las recomendaciones ya conocidas…» en otro orden, le consultamos a Tibiletti sobre cuanto tiempo duran los anticuerpos ? …»Las investigaciones empiezan a desarrollarse con la aplicación y ya hay mas de 17.000 vacunados, se le van haciendo anticuerpos, como justamente es una vacuna que ha demostrado eficacia, y que no tiene efectos colaterales, lo que hace la velocidad donde se instaura la aplicación a nivel mundial, no dan los tiempos para saber cuanto es la duración de los anticuerpos..se va vacunando y se va haciendo dosaje de anticuerpos, si tienen todavía, valores altos, relativos, por eso los científicos dicen, aplíquense la vacuna, tiene una eficacia barbara, tiene bajos efectos adversos, ahora no sabemos si hasta septiembre vas a estar protegido, sabemos que dura 4 meses, pero no sabemos cuanto mas..! tal vez dura un año, dura dos, tal vez el año que viene muta y es otro, eso no se sabe y nadie puede dar respuesta a ciencia cierta, porque los tiempos no dan para pensar cuanto tiempo duran los anticuerpos, el tiempo lo va a demostrar.

ENTREVISTA COMPLETA A JUAN TIBILETTI

