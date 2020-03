Tibiletti: «Ninguna de las personas aisladas tuvo síntomas, ninguno contagió»

Ante las últimas novedades del Coronavirus en nuestro país y tras decretarse la emergencia sanitaria en nuestra ciudad, el Secretario de Salud, Juan Tibiletti estuvo en comunicación telefónica charlando con Marcelo Núñez, aclarando que por ahora el virus no llegó a Las Flores y que aún así, se están tomando todas las medidas preventivas para proteger a los ciudadanos.

En la entrevista, el médico informó que quienes hayan llegado recientemente de China, Estados Unidos o Europa, deben comunicarse al 107 y no ir a la guardia ni a un médico de cabecera ya que el médico ira a su casa porque deben mantenerse aislados. También pueden llamar al mismo número quienes conozcan a personas que hayan viajado a los países anteriormente nombrados.

Sobre el decreto municipal, Tibiletti contó “tuvimos una buena respuesta por parte de la sociedad. Excepto uno o dos lugares, el resto cumplió con las normas. No es para dañar a un local sino que son medidas preventivas para que el virus no se propague, por eso aconsejamos que no haya reuniones masivas y que las personas viajen menos o traten de no viajar, en el caso de quienes van a Bs. As. por turismo”.

También aclaró que “hay varios florenses aislados. Hay un caso de una familia que regreso de Estados Unidos cuando el país no estaba con alta circulación del virus. Por eso si alguien estuvo con ellos o con otras personas que hayan llegado al país de las zonas afectadas, que no se preocupen porque ninguna persona contagio a otra ya que ninguno de los identificados tuvieron síntomas. A partir de ahí, todos respetaron el aislamiento, en sus casas”.

Por último se refirió a la continuación de las clases. “Estamos en un comité de educación y salud. Por ahora continúan las clases. Estamos en una situación buena donde las temperaturas altas influyen de buena manera. Cuando haya temperaturas más bajas seguro se suspendan. Por ahora las clases continúan y todas las escuelas conocen el protocolo de prevención y saben que pueden llamar a la secretaría en todo momento. Pero hoy en día, suspender las clases podría ser contraproducente”.