Tibiletti: «Si sigue sucediendo lo que paso esta mañana, significa que no entendimos nada»

El intendente, Ing. Alberto Gelené realizó una conferencia de prensa en la mañana de hoy donde anunció las medidas a nivel local que se tomaran a partir del Aislamiento Preventivo Obligatorio; leyendo el decreto que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la noche de ayer. También se refirieron al tema el Secretario de Salud, Juan Tibiletti, el director del nosocomio local, Mauricio Alejandro y el secretario de gobierno Dr. Javier Di Giano . Los cuatro pidieron la toma de conciencia por parte de la comunidad ante tal situación.

Luego de dar la bienvenida a los medios de comunicación presentes, el intendente manifestó “esta medida tomada es la necesaria para frenar el coronavirus. Por ese motivo queremos dejar en claro las acciones preventivas ante esta pandemia que nos preocupa muchísimo”. “Los florenses tenemos que tomar conciencia de lo que especifica el decreto. Tenemos la obligación y responsabilidad de cumplir. Esta es la mejor herramienta que tenemos para combatir contra este enemigo invisible”, agregó rotundamente.

Brindando mayores detalles de lo que plantea el decreto, expresó “al fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. La misma regirá desde el 20 al 31 de Marzo, pudiéndose prorrogar con respecto a la situación de la pandemia (…) las personas deberán permanecer en las residencias habituales, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán trasladarse por rutas, calles o espacios públicos”.

“El estado municipal junto a las fuerzas de seguridad y la comisión de emergencia, consideramos revalidar estos conceptos porque vemos en la comunidad circulación. Tenemos que ser responsables para que se cumpla el decreto y concientizar para que el virus no llegue a la ciudad y lamentemos victimas. La mejor vacuna es el aislamiento”, reflexionó el intendente, ante la gran cantidad de vecinos que circularon por las calles de nuestra ciudad, desde esta mañana.

Afirmando lo que el intendente expresó, el Secretario de Salud Dr. Juan Tibiletti, confirmó que el aislamiento es la única herramienta que tenemos para frenar esto. “Si sigue sucediendo lo que paso esta mañana, que la gente circula sin necesidad, significa que no entendimos nada”. También aclaró que sigue disponible el Nº 107 donde se deben comunicar las personas que, luego de haber llegado de una zona de riesgo, tienen síntomas como fiebre, tos seca y dolor de garganta.

A continuación tomó la palabra el director del hospital, Mauricio Alejandro. “Estamos hace muchos días enfocados en la adecuación del hospital pero estamos preocupados porque vemos mucha gente circulando. Creemos que el virus va a llegar, lo que tenemos que hacer en minimizar el efecto de la pandemia. Nosotros desde el hospital actuaremos, pero necesitamos la conciencia de la población, es casi un deber patriótico”, remarcó.

Por su lado el secretario de Gobierno Dr. Javier Di Giano remarcó: La normativa vigente permite el desplazamiento mínimo e indispensable para proveer de alimentación, higiene y farmacia.. no hay necesidad de ir a buscar artículos de limpieza, art de primera necesidad a otro lugar que no sea la despena de su barrio, o el comercio mas cercano. No hay una necesidad que transiten permanente mente para adquirir cualquier articulo de estos por distintos lugares de la ciudad. Tambien agregó… llevar tranquilidad a la población porque todos los servicios como cajeros automáticos o la venta de alimentos esta garantizada mientras dure esta normativa, por lo tanto no es necesario que la gente se agolpe en algún supermercado o cajero automático, esto va a estar garantizado mientras siga el aislamiento. Para finalizar expresó, el Sec de gobierno esta a disposición para evacuar cualquier consulta. Ante la consulta si se sabe de los florenses que han arribado en los últimos 10 días y están por llegar a nuestra ciudad, contestó: Estamos en permanente contacto con esa situación , hay un contingente de florenses en Brasil y están viendo si lo hacen por aire o tierra, pero serán monitoreados a partir que arriben a nuestra ciudad.