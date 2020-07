«Un Gélido Universo de Luz»: Charla virtual de Jorgelina Alvarez

La astrofotografa Jorgelina Alvarez sigue enseñando las increíbles imágenes del cielo nocturno que pudo captar en su paso por la Antártida. Hoy, a las 19 horas, participara del ciclo de charlas gratuitas y online que realiza el fotógrafo Sergio Massaro sobre fotonaturaleza. Titulada “Un Gélido Universo de Luz”, la florense contará y mostrará su experiencia mediante fotografías.

Según explicó, como la charla es por Zoom podrán ingresar cien personas como máximo, aunque la misma quedara grabada para que la vean todas las veces que quieran, una vez culminada.

“A Sergio le gusta la idea de mostrar otra mirada. Mi mirada es diferente a la de los fotógrafos de su escuela; eso es lo que más le intereso”, comentó Jorgelina sobre la convocatoria por parte del fotógrafo Massaro.

Además, adelantó “contare mi experiencia desde el lado técnico ya que habrá muchos fotógrafos mirándome. La idea es contar cómo llegue a esas fotos. También están invitados público en general, porque uno nunca sabe cuándo puede despertar el gusto de alguien por la fotografía”.

Jorgelina también manifestó que, una vez que volvió de la Antártida, nunca pensó en el reconocimiento que tendría. “No pensamos que nos puede ir tan bien o que uno va a ser tan reconocido. Yo cuento lo que más me gusta hacer, pero no lo pensé jamás. Ser llamada por tantas escuelas, no tiene precio”, reconoció.

Finalmente contó que, en las próximas horas se empezara a ver un cometa. “Ni bien baje el sol, mirando al noroeste se verá, si no hay nubes. Será algunos días así que con suerte lo vemos el fin de semana. Hay que estar atentos”, concluyó.

Para ingresar a la charla de hoy, acceder desde https://mailchi.mp/6917d5b64311/escuelafotonaturalezacursosonline?fbclid=IwAR2FRT2eFPRHSP62vRUz0MctCfE_ZKw_sixYyNxaq91l3Eo07TEMuVPy2K0