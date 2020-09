V. Albornoz: El día a día es agotador, pensar que no vas a trabajar de nuevo, es un combo.

Vanesa Albornoz realizo en vídeo en vivo, es docente de Zumba, su pareja es albañil , poseen dos automóviles y uno se encuentra con desperfectos mecánicos desde hace casi 3 meses, luego de ser avisados hace una semana por parte el municipio que tenían que retirar el auto en la vía publica por verse como abandonado, ayer, fueron nuevamente a notificarles sobre el mismo tema, Vanesa, estallo en rabia e impotencia y por la particular situación que se esta viviendo por la pandemia, realizó un vivo en su red social de facebook. Hoy conversamos con ella, nos contaba ya mas tranquila. «Enseguida se comunicaron desde el municipio y me dijeron que la situación era atendible que no iba a pasar nada, yo creo que no era el momento quizás de venir a cuestionar el tema del auto, ambos somos laburantes, mi pareja y yo, el es albañil y yo instructora de zumba, este año fue terrible, se nos había roto primero mi auto, lo arreglamos, y andaban los dos lo mas bien, después se termino rompiendo hace tres meses el auto de Emiliano, pero ya no había plata, yo arranque a trabajar y no llegue a trabajar un mes, y ahora se corto todo de nuevo, a veces uno toma decisiones para la familia y capaz no hay plata para arreglar el auto, siempre priorizas el día a día, comer, pagar servicios, ya había venido un auto de seguridad, a decirnos que habían visto que estaba el auto abandonado y necesitaban que lo saque de la calle, que lo llevemos a otro lado, mi pareja les dijo que quería hablan con la persona encargada, pero nunca vino. Ayer volvieron a quererme hacer un acta por el auto porque según su jefe estaba abandonado, paso una semana desde la primera vez. Yo dije “no puede ser que vengan a joder con esto que hay cosas más importantes”, Salí muy enojada a hablar con la persona encargada. El día a día es agotador, pensar que no vas a trabajar de nuevo, es un combo. Vamos a tratar de cambiarle las cubiertas al auto y trasladarlo a otro lado para que no moleste, Yo había arrancado en septiembre a dar clases, y antes estuve parada todo el año.

Publicado por Vanesa Albornoz en Jueves, 24 de septiembre de 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook