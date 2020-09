Vía Ranchos Cobra vida a través de una zorra de paseo.

Fue la más importante conexión con Bs. As., y con nuestros vecinos de Gral. Belgrano, ahora se pone de manifiesto a través de una ONG “Rieles del Salado”, una agrupación de amantes de los trenes y fierros que se divide en 4 equipos de trabajo para la limpieza y puesta en valor de las estaciones y vías. El emotivo proyecto cultural a generado la fabricación de estos elementos de transporte, que con mejor tecnología que la original, intenta aportar un paseo atractivo por distintos parajes que van, desde Las Flores pasando por las estaciones de Rosas, Newton, Chas, El Salado (G. Belgrano) – Bonnemet Villanueva, Ranchos , Alegre hasta la estación Altamirano, en cercanías a Brandsen.

En nuestra ciudad, su mayor referente Alberto Capenti, junto a sus más inmediatos colaboradores, Agustín Cisaro y Alejandro Patronelli (Campeón Dakar), realizaron una zorra, la misma fue probada con éxito el sábado por la tarde, nos dimos un paseo en la 6ta prueba, pues hubo detalles simples que ajustar. Conversamos con su constructor que emocionado nos contaba;

-“Estoy muy emocionado, me llevo mucho tiempo fabricarlo, es una locura que tengo desde chico y ahora tuve ganas de concretarla.”-

-“La idea es que la estación pueda poner en valor, que tenga la misma vista que muchos años atrás, que podamos llevar a un chico o a alguien que no haya andado nunca en tren o en una zorra, lo más importante es cuidar las estaciones, las señales, poner en valor todo, porque el día de mañana esto puede ser un tren turístico.”-

-“Nosotros tenemos una ONG en la que todos pensamos igual, por eso la hemos concretado, yo me encargo de poner desde estación Las Flores hasta la ruta 29, de ahí retoma otra cuadrilla que va avanzando para el río salado y dos cuadrilla que terminan en el ramal Altamirano que es la punta del riel, son alrededor de 140 km.”-

-“Cuento con el apoyo de muchas personas y les agradezco infinitamente.”-

-“Me gustaría mucho llevar a los chicos en fiestas patrias, para que sientan lo que nosotros sentimos de la nostalgia que es andar en trenes.”-

-“He recibido apoyo de todos lados, tanto de forma privada como del municipio, me brindaron todo los que necesite, hasta el momento no he necesitado, por eso no he molestado a nadie. Hoy que fue el primer día de prueba de la zorra y ha sido muy satisfactorio.”-

-“Así como el ferrocarril es estatal, quiero que a la zorra la puedan usar todos, no solo yo, no me siento como dueño, la idea es que la gente venga a participar, el que quiera puede colaborar a poner linda.”-

-“Rieles del salado son las redes sociales, todo el que quiera puede seguir nuestros pasos.”-

Comparte esto: Twitter

Facebook