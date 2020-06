«El virus tiene mayor multiplicación en ambientes cerrados»

El médico Juan Tibiletti, Secretario de Salud Municipal estuvo en comunicación con la radio. Entre varias cosas remarcó la importancia de donar plasma, en caso de ser un paciente recuperado de covid; la situación local y la importancia de la responsabilidad individual y colectiva.

En el día de ayer se viralizaron “bromas” referidas a pacientes contagiados de covid-19. Sobre esto, reflexionó “son bromas de mal gusto, pero este no es el momento porque estamos muy sensibles. Desde la Municipalidad, cada día daremos la información oficial como lo venimos haciendo. Nunca ocultaremos nada. Todo lo que sea por redes sociales o WhatsApp no deben creerse, no hay que darle importancia”.

Aparte hizo hincapié en lo que sucedió el pasado domingo, cuando se habilitaron en nuestra ciudad las reuniones de hasta 10 personas. “La realidad es que lo hablamos mucho. La situación afuera es cada vez más crítica, por lo menos en el AMBA y Olavarría. No es un momento de liberar todo, no podemos comportarnos normal. Es real el logro que tenemos (…) El domingo hubo más circulación de gente, pero se comportaron bien. La gran mayoría entendió que no podían llegar hijos de afuera, como de La Plata por ejemplo, porque eso haría que toda la familia quede aislada”.

También remarcó que los adolescentes es la población que con más responsabilidad ha tomado este aislamiento. “Es para felicitarlos”, agregó.

Por otra parte, el Secretario sostuvo “el virus tiene una mayor multiplicación en ambientes cerrados. En invierno, hubo muchos más contagios en Europa. Ese era el miedo que teníamos en nuestro país (…) de acá a un mes dicen que se podrían ocupar todas las camas de terapia intensiva, pero por eso también piden que se done plasma, quienes se hayan curado, para que la gente no llegue a utilizar esas camas”. Y continuando, pensando sobre la posibilidad de que se trasladen pacientes al Hospital de Las Flores, informó “ese es un riesgo por tener un hospital zonal. Existe siempre la posibilidad y desde la Dirección de Hospitales ya lo han anunciado. Pero más que del AMBA, trasladarían de ciudades vecinas, en caso que en su ciudad no tenga más lugar”.