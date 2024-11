1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo

En 1847 se funda la Sociedad Vegetariana (Vegetarian Society), que englobaba a todo tipo de personas vegetarianas. Durante esta época ya había debates sobre tipos de vegetarianos, distinguiendo entre quienes comían huevos y lácteos y quienes no. Hoy día 1 de noviembre es el día del veganismo y se honra a todos aquellos que rechazan consumir, de forma directa o indirecta, cualquier tipo de productos que tengan origen animal. Ya sean alimentos, ropa, complementos, calzado, artículos que estén relacionados con el ocio, el entretenimiento y la recreación, cosméticos, limpiadores y un largo etc. El veganismo se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, cuando Donald Watson, un profesor de carpintería, acuñó este término en 1944 y lo difundió mediante un comunicado de prensa. The Vegan News nació con el objetivo de ser un periódico pionero, que difundiera los que luego fueron los principios y pilares del Veganismo.

Fuente: EcoNoticias

