100 años del Aeroclub: Se presentará el piloto acrobático Jorge Malatini

El piloto que eriza la piel de espectadores cuando ven un espectáculo acrobático aéreo Jorge Malatini estará en nuestro aeroclub con motivo de los 100 años de la institución aérea. En la mañana del periodístico, conversamos con el Pte. de la Institución el piloto Alejandro Paniagua, donde nos dio un panorama de lo que va a estar pasando con un carrusel de ideas ante semejante aniversario. Si bien el aniversario es este jueves 5, no lo vamos a festejar el mismo día, ya que los días son cortos, la fecha para el festejo será el 9 de octubre –domingo- será para toda la ciudad y los vecinos que se vengan a celebrar con nosotros. Comenzaba expresando Paniagua.

«Es algo muy lindo, la responsabilidad es muy grande porque deseamos que salga todo perfecto, estamos abocados 100% para que esté todo bien organizado. Como entidad es importante remarcar que nuestra idea es que el espectáculo sea para todo Las Flores, no queremos que sea un negocio económico, sino prestar servicio a la comunidad. Concientizar que estamos dispuestos para cualquier tipo de situación. El Aeroclub presta mucho servicio sobre todo a la docencia, tenemos ya 9 alumnos que para una Escuela de Vuelo es muy importante, queremos implementarlo porque es la cuna para cualquier piloto comercial, de acá se aprende a volar, es así. Este fin de semana se acercó mucha gente, hubo mucho movimiento, vinieron aviones de otros lados, se le está dando mucha actividad, obvio que la situación económica restringe mucho pero vemos que en nuestro ambiente se está recuperando. Con otros Aeroclubes hay camaradería, buena relación, colaboración mutua. Hay una Federación que es FADA, en forma individual los Aeroclubes vecinos tratamos de ayudarnos unos a otros en todo sentido. Mantenerse no es fácil, nosotros tenemos en estado el mejor de la provincia, las personas que no lo conocen se sorprenden…la idea de asfaltar la pista está, dependemos del distribuidor y la obra según las conversaciones que tenemos con el intendente, la obra está licitada y es posible que se reanude el distribuidor en la 3 y la 30, queremos saber qué parte nos quitan y qué parte nos ceden, ahí ampliaríamos la pista a 1.200 mts, que eso posibilita poder asfaltarla, esa es la idea. Con esa distancia puede operar cualquier avión liviano y de buen porte. Hoy mide casi 900 mts. La ambición es grande pero tenemos que ir despacio, las obras se pueden hacer pero también hay que hablar de la continuidad, de su mantenimiento, para que no se venga abajo. El festejo será simple pero queremos hacerlo bien, cálido. Un show aéreo con la confirmación de Jorge Malatini, “Cuando lo llamamos nos dijo que sí enseguida..” Luego estamos trabajando con paracaidismo, con gente de Chascomús y Lomas y también aeromodelismo…Estará animado por un locutor especializado en la actividad. También vuelos de bautismo, y vemos si se puede hacer algún show con sketch, es algo sorpresa. Queremos que alguna formación de paso de los amigos de la base de Tandil esté presente. Con la Fuerza Armada tenemos algún contacto para ver si venía un avión del ejército y un helicóptero para que esté en exhibición. Estamos trabajando a fondo, lo que estamos armando fue lo que es todo patio de comida. Será con ingreso sin cargo y poder ordenar lo que es estacionamiento y seguridad, ya estamos hablando también con gente de Bomberos. Entre todos lo vamos a organizar…»

ENTREVISTA A ALEJANDRO PANIAGUA

