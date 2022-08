Ellos estuvieron este fin de semana pasado en la localidad de Azul y participaron en el pre mundial de tango.

“Las sedes son en todo el país y en Azul hace más de 5 años que se hace el Pre-Mundial y la pareja ganadora va a la semifinal en Capital Federal, posiblemente la Usina del Arte como en los últimos años. Antes de la pandemia se hacía en el Gran Rex, luego en el Obelisco, también en la calle Florida. En el Mundial está la parte de la competencia sino con su propia vestimenta, clases, con pista permanente. Empezaba Romina.

“Hace 6 años que bailo. Para el hombre es más complicado porque dice “soy patadura y no me va a salir” pero una vez que aprendes lo bailas con el alma. En mi caso empezó con un juego y luego terminó en una pasión. Los invito a los hombres a que vayan a una milonga, que aprendan y les aseguro que no lo dejan más. Muchos de los que participan que tienen un talento increíble se dedican a esto, cuando uno va al Mundial, va con una gran mentalidad ganadora. Uno lo siente que no hay forma de perder, cuando ves al resto de los bailarines decís “guau”, cuando estás en ese momento pasás nervios pero después bailás y te olvidás, al final decís el año que viene voy de nuevo. Afirmaba Cristian.

“En Las Flores fuimos como única pareja, antes han ido otras parejas amigas, siempre hay presencia florense, es gratuita la participación, la evaluación es que tenemos un jurado con especialistas y en el marco del evento dan su exhibición y dan clases la verdad es que hay reglas que hay que respetar, como es tango de pista hay cosas que no se pueden hacer como saltos, no perder el abrazo, la caminata siempre avanzando, giro en contra de las agujas del reloj, son algunas cuestiones que se deben seguir. Son 10 o 15 parejas con rondas que va evaluando el jurado. En el momento que te presentan no sabes el orden, te llaman, en la lista nombran temas con distintos autores y una vez que suena el tema improvisas y sale lo que sale. Se hace un reconocimiento de la pista, son tres temas y siguen las parejas siguiente. Vale la experiencia y cuando uno baila va la espontaneidad y es según cómo estás ese día es lo que puedas dar en ese momento. En Azul hubo además una parte no oficial en el cual hubo competencia de milonga y vals. En un baile popular tenés esos ritmos. Hay tango pista y escenario.

En el caso de la vestimenta lo que se aclara es que cuando uno va a la milonga, la super producción no suma tanto, pollera, vestido y algún que otro pantalón, esas cuestiones también se observan. A mí me gusta Pugliese, ¡afirma Cristian…! pero es difícil de bailar, va más marcado con muchos arreglos, nos tocaron lentos que es más difícil de bailar, cuando bailas rápido, hay errores que no se notan. Los tres temas nuestros fueron muy buenos y la verdad nos encantó y tuvimos pocos errores según nuestra mirada. A medida que van quedando los mejores, “la pareja ganadora tenían 11 años de baile continuo”, se dedican a eso, la segunda pareja en tres meses prepararon un mundial, es más hay parejas que ganan el mundial conociéndose en el certamen, es una cuestión de conexión.

Cada pareja tiene su estilo y su forma, más allá de eso es una tarea más que difícil porque evaluar un baile como es el tango no es fácil porque tiene su técnica, cada uno tiene su estilo, con cada pareja baila diferente. Había tres instancias, participamos de la primera, estamos contentos. Teniendo en cuenta que nos anotamos casi sobre el inicio. También nos sirve como autoevaluación, para saber cómo estamos.

En setiembre arrancamos con un taller los lunes con lugar aún no definido que ya te vamos a contar.

