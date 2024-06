Padre Eduardo Cámpion: “Las salidas misioneras reforzaron mi vocación”

El sacerdote a cargo de nuestro tempo a partir del mes de marzo, visitó los estudios de LA RADIO y habló con Ernesto “chino” Varela. Habló de diversos temas y en el audio, algunos detalles de su niñez en Urdapilleta, localidad de San Carlos de Bolívar.

Soy nacido en Cap. Federal y a los pocos días me trasladé a Urdampilleta de donde es toda mi familia, contento que Dios me eligió y dije sí…Las Flores me cayó muy bien, hasta de aspecto cómo la ciudad, las calles arboladas, en lo social fui muy bien recibido, comparada con otras y me siento muy cómodo…” Decía. Sobre la actitud social a realizar como iglesia, dijo: “Prefiero una iglesia misionera, hacia afuera, mi vocación se descubrió con grupos misioneros que solíamos realizar viajes. Ese tipo de salidas reforzó mi vocación, así como me hizo bien a mí le pueda hacer lo mismo a otros…” Por la intensidad de atención a distintos parajes, capillas, expresó: “Nunca da el tiempo para todo, pero en general la parroquia estaba bien organizada por lo que seguí en el mismo orden que dejó el Padre Martín… Tenemos el Colegio San Miguel, si bien no soy responsable legal acudo como cura, me dedico a la parte espiritual y de vocación. Me gustaría hacer allí un equipo misionero en la escuela…Voy una vez por mes a los parajes rurales, ya tuvimos las fiestas patronales en Rosas, El Trigo y Pardo, las tres con muy buena participación de vecinos y gente de afuera. Los parajes tienen la ventaja de tener asfalto hasta el mismo pueblo…” Por otro lado: “Hay que acercar la gente a Jesús, somos el medio para ese acercamiento, estamos pensando hacer un pequeño sínodo, es como decir entre todos los grupos, catequistas, capilla, etc. Ir pensando cuál es la idea o el deseo que tenemos como parroquia como para seguir adelante, qué impronta le queremos dar, el cura luego de unos años se va. El Papa lo pide para toda la iglesia y el obispo lo pide también, me dicen que hay una especie de Consejo Parroquial. Hay que escucharlo y bien…La catequesis de los chicos también incluye catequesis para algunos padres que están interesados. No hay digamos una escuela puramente de padres…Yo resalto dos aspectos de problemas importantes, la soledad, o sea, estar amontonados pero solos, si uno está cerca lo mejor es reencontrarse, charlar, compartir un mate, un momento, el hecho de estar cerca ayuda mucho. En la homilía lo planteo desde distintos modos. Y la familia que está muy disgregada y lo sufren los padres que se separan y no lograron lo deseado al principio…En las comidas es importante apagar el televisor y los celulares, decirlo es fácil, hacerlo es complicado, eso exige abrirnos al diálogo, decir una palabra, son cosas sencillas, hoy la comodidad o no querer oír al otro es difícil, es tu hijo, es tu padre. Ahora es más el celular, porque el televisor podrá estar prendido, pero nadie o casi nadie lo mira porque estamos con el teléfono, hay que tratar de charlar un poco, en casa, con el vecino. Hay que buscar un sano equilibrio en su momento. Charlarlo en familia, saber que se necesita muchas veces un espacio de silencio…” En el final y sobre el gran acontecimiento social y espiritual que es 16 de julio, dijo: “Yo estuve por el ‘97 al ‘99 en Roque Pérez y solíamos venir a Las Flores a las fiestas patronales. Mi intención es volver a sacar la imagen en procesión sin vidrio como se hacía antes. Estamos recién pensando. Todos somos frágiles, débiles y nos necesitamos…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A EDUARDO CÁMPION

