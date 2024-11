A fin de mes se realizará el Baile del Egresado

Llamamos vía telefónica al Pte. del Club de Leones Marcos Basoalto ante la llegada del gran evento de los egresados 2024. También le consultamos sobre el acompañamiento institucional al consorcio para la red de gas de calle Pellegrini y Wilde. El reclamo sistemático que hace la institución a los pacientes que terminan su convalecencia ante el pedido del banco ortopédico.

«Este año se hizo gestiones con vecinos, se hizo un consorcio con un plan de pago para cada frentista, nosotros cumplimos con la totalidad de las cuotas y sabemos que la gente de la capilla San Cayetano hizo lo propio, algunos vecinos se retrasaron y no sabemos cómo termina porque la red no se pudo terminar, desde el municipio se hizo un plan de pago a cada frentista, al armar un consorcio hubo un compromiso de cada vecino para tener el servicio en la puerta de cada domicilio…» Sobre el Baile del Egresado, dijo: » El Baile de Egresado será el sábado 30 de noviembre, ya son 40 años que el Club de Leones coordina con los egresados. Es un fecha como siempre especial. Será en el Club Juventud Deportiva. En esta oportunidad tenemos modificaciones con respecto al año pasado donde se intentó dar mayor capacidad a familiares, hubo algunas deficiencias donde los egresados no se pudieron lucir, volvimos a la tradicional pasarela con dos pasadas y vamos a tratar que se ágil para que la parte formal no sea tan pesado para las familias, el 26 vamos a hacer el sorteo de las parejas con la venta de sillas y entradas, se van a designar 4 entradas por familiar de 4 mil pesos con mil pesos por silla. Se procede luego al popular vals, se toma un tiempito para desarmar, las familias se desconcentran, y luego se arma todo para el baile con DJ…» Ante las distintas campañas de la institución, dijo: «Hace 15 días se llevó a cabo una campaña de donación de sangre en el Sindicato de Luz y Fuerza, pasaron más de 60 personas, agradecer a quienes fueron, quienes donaron, las técnicas de Hemoterapia para que todo sea eficiente. También en poco tiempo será el aniversario del vecino Carlos Lastra, ex ferroviario, vendrán sus compañeros para que en forma conjunta con el Club de Leones se hagan obras solidarias en nuestra ciudad…También seguimos con la donación de ropa para vecinos, recibimos mucha indumentaria por suerte. También el Banco Ortopédico sigue activo, hay gente que ha devuelto y otros todavía no, hay vecinos que lo necesitan y requieren. Aquellos que aún no lo hicieron que se acerquen…Tenemos el bono de socio benefactor que eso hace que la institución tenga más respaldo económico para volcarlo después en distintas cuestiones para la comunidad…» dijo Basoalto.

Audio de la entrevista

About The Author